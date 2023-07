Uomini e Donne, Giacomo Czerny e l'amaro sfogo sui social: "Non riesco a trovare quelle energie per..."

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Giacomo Czerny, si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social. Ecco cosa ha detto!

Giacomo Czerny, ex tronista di Uomini e Donne durante l'edizione del 2021, si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social. Nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha conosciuto Martina Grado, con cui ha lasciato il programma insieme per vivere un'intensa storia d'amore. La coppia ha iniziato quasi immediatamente a convivere e alla loro coppia hanno aggiunto anche un cane e un gatto, diventando così una famiglia felice, unita dall'amore.

Uomini e Donne, l'amaro sfogo di Giacomo Czerny sui social

Intervistato recentemente con la fidanzata, l'ex tronista e la sua scelta hanno rivelato cosa ne pensano dei troni di quest'anno, ammettendo che i tristi epiloghi che hanno caratterizzato la maggior parte delle coppie erano prevedibili e che tra tutti i tronisti hanno fatto il tifo per Lavinia Mauro, che li ha conquistati con la sua sincerità e crescita nel programma. Nonostante la sua storia d'amore vada a gonfie vele con Martina, Giacomo non ha saputo trattenersi dal raccontare che in questo periodo sta vivendo un momento molto difficile, caratterizzato da una forte mancanza di energia.

Nelle sue stories, infatti, Czerny ha rivelato che si è reso conto di essere poco attivo sui social e che questa assenza dipende proprio dalla mancanza di energie che sta vivendo in questo periodo:

"Milioni di cose a cui devo far fronte, come tante persone, problemi normali. Solo che sono entrato in un loop in cui non ho più energie. Ma non le energie fisiche, bensì quelle di voler fare, fare quello che ti piace, di seguire i tuoi progetti o fare altre cose. Non ci riesco più perché sono fossilizzato su quello che devo fare per vivere.[...] Non riesco a trovare più quell'energia di voler fare mille cose ed è strano per me. Perché io sono uno di quelli che non si ferma mai. In realtà, ancora ora non mi fermo mai però adesso non mi fermo più per fare delle cose che sì, servono e sono i miei doveri, però secondo me non abbastanza. Nel senso, non riesco a dedicare il tempo giusto a tutte le cose."

L'ex tronista ha proseguito, dicendo che quello che sente è un peso che si porta dietro, una stanchezza che gli impedisce di fare tutto ciò che vorrebbe fare, anche quelle attività piacevoli, non solo i suoi doveri. Infine, ha rivolto un appello ai suoi followers, perché lo aiutino a stare meglio:

"Quindi se voi sapete come ritrovare quella voglia, di voler fare tutte le cose, ditemelo, perché io non lo so. Non so se è un discorso che ha un senso, non so se avete capito bene. Questo è"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne