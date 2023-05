Uomini e Donne, Gemma Galgani parla di Giorgio Manetti: "Avevo accanto l'uomo dei mei sogni"

Gossip TV

Sulla rubrica "La Vita di Gemma" inserito settimanale sul settimanale Uomini e Donne Magazine, la dama torinese del dating show Gemma Galgani, è tornata a parlare della sua emozionate storia d'amore con Giorgio Manetti.

Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Io e Giorgio eravamo una coppia molto apprezzata dal pubblico"

I primi mesi della relazione con il gabbiano toscano, tanto felici quanto difficili, racconta Gemma, per la tendenza del cavaliere e non darle troppe certezze. Tuttavia, la dama torinese ha affermato che con lui stava vivendo una vera e propria favola, quella di svegliarsi accanto all'uomo dei suoi sogni.

"Fuori dal programma le cose non erano sempre semplici: Giorgio ha sempre avuto un caratterino pepato, non gradiva essere contraddetto, indiscutibile che la ragione fosse sempre la sua e aveva sempre pronto lo spauracchio di mollare tutto e partire per l'America, dove aveva già vissuto per diversi anni. lo naturalmente non stavo nemmeno dietro a questi difettucci, tutta presa dal mio amore per lui; mi bastava veramente poco per essere felice: sentirlo dire «sei bellissima» quando mi veniva incontro varcando la soglia dello studio, oppure «il primo ballo lo faccio con Gems» quando tratteneva delle signore in puntata. lo gli dedicavo la canzone di Giorgia Come saprei... amarti io, e lui contraccambiava con Insieme di Mina. Inoltre i messaggi che ci scambiavano accompagnando i distacchi erano talmente ricchi di sentimenti, di passione e complicità che mi trasmettevano conforto e sostegno! Ero così coinvolta, anche solo quando sentivo la sua voce che una volta, mentre ero sul divano in attesa della sua telefonata prima di andare a dormire..."

"La mia storia con Giorgio, nonostante le avversità di varia natura era sempre intensa. Ero quasi sempre io a raggiungerlo a Firenze e la sua accoglienza ai binari si ripeteva identica, quasi come fosse un rituale che mi piaceva tantissimo: le mie braccia aperte per stringermi a lui, un pensierino per me sempre, il caffè insieme come se fosse il primo della giornata, quando magari ne avevo già presi parecchi!"

"Spesso ci appoggiavamo per la notte in un meraviglioso bed & breakfast nella rigogliosa campagna non distante dalla città e, al mio risveglio, non soltanto avevo vicino ame l'uomo dei miei sogni, ma ero anche deliziata dal cinguettio degli uccellini svolazzanti sui rinomati cipressi toscani. Altre volte eravamo ospiti di una sua cara amica che, avendo una casa enorme e ben distribuita, ce ne metteva a disposizione una parte tutta per noi per garantire al massimo la nostra privacy e far si che ci vivessimo davvero, senza interferenze dall'esterno."

"Siamo sempre stati una coppia molto apprezzata dal pubblico e, mentre passeggiavamo per Firenze, capitava spesso che ci fermassero per un saluto, un selfie, un abbraccio e tutto questo affetto ci riempiva di gioia, ma avevamo anche bisogno dei nostri spazi privati..."

