Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Non voglio più accettare la mancanza di rispetto e di lealtà

Gemma Galgani si scaglia contro cavalieri e dame del trono over di Uomini e Donne.

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, la torinese ha ripercorso quanto accaduto nelle ultime settimane in studio e criticato duramente le dame e i cavalieri del parterre over.

Le critiche di Gemma Galgani

Gemma Galgani ha rilasciato una nuova intervista al magazine di Uomini e Donne in cui non è riuscita a nascondere la sua delusione per il comportamento di alcuni cavalieri. Nessun uomo arrivato in studio sembra infatti comportarsi come lei spererebbe:

La cosiddetta "goccia" sono state le mie ultime frequentazioni. Claudio mi liquida quando vede che mi abbandono alle lacrime, Roberto mi invita a cena poi mi ignora e fa ballare Roberta. La motivazione? Una scommessa che voleva vincere. Michele ha preferito chiacchierare con l'autista che cercare un contatto con me. Non voglio più accettare la mancanza di rispetto e di lealtà che sono alla base di qualsiasi rapporto, anche di amicizia. Vorrei dei signori a corteggiarmi, uomini come il mio primo marito, o come mio padre.

La Galgani ha poi continuato criticando duramente sia dalle dame del parterre over nei suoi confronti che dall'opinionista Tina Cipollari:

Il parterre femminile di Uomini e Donne non si è mai distinto per unione, sostegno e solidarietà femminile fra le dame nei miei confronti. Mi sono proprio stancata di essere trattata a pesci in faccia da alcune dame, a cui posso benissimo risultare antipatica, ma non è un motivo sufficiente per cui si permettano di zittirmi in continuazione o rivolgersi in modo maleducato. L'opinionista alla mia sinistra rincara sempre la dose con parole spesso difficili da accettare.

