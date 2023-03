Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata sfrattata da casa sua?

Gossip TV

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, Gemma Galgani la storica dama del trono over del dating show di Canale 5 ha rivelato che sta avendo alcune difficoltà dal punto di vista abitativo, come già ha sottolineato quando nell'ultima puntata del programma ha rivelato che casa sua è invasa dagli scatoloni.

Uomini e Donne, Gemma Galgani sotto sfratto?

Tina Cipollari aveva ipotizzato che la dama torinese potesse in realtà essere stata sfrattata da casa sua: sarà vera questa notizia? Dopotutto, in puntata, Gemma aveva glissato sulla domanda, preferendo non rispondere direttamente e lasciandola cadere nel dimenticatoio, ma nell'ultimo numero del magazine di Uomini e Donne ha rivelato che la situazione non è come sembra.

In realtà, ha svelato la dama torinese, la sua abitazione è invasa dagli scatoloni, perché dopo due anni a Roma ha deciso di tornare a Torino:

"La mia casa è invasa dagli scatoloni perché al rientro a Torino, dopo due anni di vita a Roma, non è stato facile riprendere le mie abitudini sabaude. Ancora non ho invitato le mie sorelle! Credo però che l'accoglienza debba essere perfetta e curando ogni piccolo particolare. Cerco di creare la giusta atmosfera anche perché credo che i dettagli possano contribuite a rendere magica la mia serata"

Sappiamo, però, che tutte queste premure sono un po' perse con il focoso cavaliere Silvio Venturato, con il quale Gemma ha iniziato una relazione, sebbene alcuni atteggiamenti del cavaliere - che sembra avere un certo rifiuto per il romanticismo della dama - la infastidiscano molto. La questione della casa è emersa dopo che Silvio ha proposto a Gemma di vedersi a casa sua per stare in intimità, ma la dama ha addotto come scusa per non farlo venire proprio la presenza degli scatoloni in casa. Ma stando alle ultime dichiarazioni del cavaliere, non saranno degli scatoloni a fermare la sua notte di passione con la dama!

