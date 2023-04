Uomini e Donne, Francesco Bruni, ex corteggiatore di Nicole Santinelli, rivela: "Ecco chi sceglierà..."

Gossip TV

Francesco Bruni si è autoeliminato come corteggiatore di Nicole Santinelli recentemente e ha dichiarato chi secondo lui sarà la scelta della tronista. Vediamo insieme cosa ha detto.

Il trono classico di Nicole Santinelli a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, sta suscitando diverse polemiche, tra chi pensa che la tronista sia troppo costruita e i suoi corteggiatori troppo finti, e chi invece trova l'intera situazione davvero cringe. Le ultime anticipazioni rivelano che nelle prossime puntate che andranno in onda si abbatterà una vera bufera sulla nuova tronista. Tra i suoi corteggiatori c'era anche Francesco Bruni, il quale è stato eliminato dalla tronista nella puntata andata in onda il 6 aprile su Canale 5.

Uomini e Donne, Francesco Bruni svela chi secondo lui sarà la scelta di Nicole Santinelli

L'ex corteggiatore si è autoeliminato, nello stesso momento in cui anche la tronista gli confessava che si era resa conto che tra i vari corteggiatori era quello con cui sentiva meno confidenza e sintonia. Subito dopo l'eliminazione, Bruni è stato intervistato da Lorenzo Pugnaloni e ha rilasciato diverse dichiarazioni:

"Diciamo che i video hanno mostrato tutto. Erano settimane che non riuscivo a interagire con Nicole. E come si è visto sono stato io in primis a prendere la parola per chiederle cosa stavo facendo lì. Poi lei ha concordato con me e ci siamo trovati nella scelta. Perciò, sì, mi sarei autoeliminato perché pensavo che non avesse molto senso."

Francesco se ne è andato nella stessa puntata dello scontro tra Santinelli e Roberta Di Padua che ha accusato i tre corteggiatori della tronista, eccetto Bruni, di essere "sottoni" e lei di recitare una parte. Per l'ex corteggiatore la dama ha parlato così non per gelosia nei confronti di Andrea Foriglio, al quale aveva chiesto più volte il numero, ma perché è in competizione con la tronista, per una questione di diversità di carattere. E alla fine, ha rivelato chi secondo lui sarà la scelta della tronista:

"Per quanto mi riguarda, vedo Andrea più avanti nel percorso."

