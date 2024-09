Uomini e Donne, ex volto di Temptation Island: "Martina De Ioannon tronista? Era più giusto che andasse Raul"

Gossip TV

L'ex protagonista di Temptation Island, Gabriela Chieffo, parla della sua nuova esperienza a The Social Home e lancia una frecciatina alla nuova tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon.

Da lunedì 23 settembre 2024 alle ore 14.45 su Canale5 torna in onda sul piccolo schermo Uomini e Donne. Tra i nuovi protagonisti della nuova stagione anche Martina De Ioannon che, a pochi giorni dal suo debutto sul trono, è finita nel mirino di un'ex volto di Temptation Island.

Martina De Ioannon tronista a Uomini e Donne: parla Gabriela Chieffo

Martina De Ioannon sarà una delle troniste della nuova stagione di Uomini e Donne, che partirà ufficialmente il prossimo lunedì 23 settembre 2024 su Canale 5. A commentare la sua partecipazione ci ha pensato dell'ex discussa protagonista di Temptation Island, Gabriela Chieffo, che ha ammesso che le sarebbe piaciuto vedere sul trono Raul Dumitras.

"Speravo di vedere Raul. Secondo me era più giusto che andasse lui, se lo sarebbe meritato per il percorso che ha fatto nel programma" ha confessato Gabriela in un'intervista rilasciata a Superguidatv in occasione della conferenza stampa di The Social Home. Per chi non lo sapesse, la giovane campana insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara saranno nel cast della prima stagione del nuovo web reality condotto da Guenda Goria. A proposito della loro nuova avventura, l'ex volto di Temptation Island ha ammesso:

Abbiamo voluto fare questa nuova esperienza insieme. A Temptation Island abbiamo partecipato come coppia ma abbiamo fatto un percorso individuale [...] Mi ha lasciato tantissimo, mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire il mio valore e ci ha aiutato come coppia. Infatti siamo l’unica coppia che è rimasta insieme tra quelle che hanno partecipato.

I nuovi protagonisti di Uomini e Donne

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di Uomini e Donne. Quattro i tronisti in cerca dell'anima gemella: l'ex simpatico corteggiatore Michele Longobardi, 28 anni di Castellammare di Stabia, Francesca Sorrentino, 24 anni dalla provincia di Frosinone al centro del gossip per la sua rottura con Manuel Maura, Alessio Pecorelli, 31 anni da Santa Marinella, Martina De Iannon, 26 anni di Roma reduce dall'ultima fortunata edizione di Temptation Island. Immancabile anche la versione over del dating show di Maria De Filippi. Confermatissimi in studio Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

