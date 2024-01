Uomini e Donne, ex corteggiatrice si sfoga sui social: "Tutto questo odio sui social non..."

Gossip TV

Sui social fa discutere lo sfogo di un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: ecco cosa è successo!

Giulia Latini è stato uno dei volti più nati degli scorsi anni di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Sui social, l'ex corteggiatrice si è lasciata andare a un lungo sfogo a causa della recente ondata di odio che sta colpendo la categoria degli influencer, in seguito allo scandalo che ha colpito Chiara Ferragni

Uomini e Donne, Giulia Latini in difesa degli influencer: "Tutto questo odio sui social è assurdo..."

Giulia è stata tra le corteggiatrici di Luca Onestini nel 2017 e su Instagram ha detto la sua in merito all'odio che sta colpendo la categoria degli influencer, in seguito allo scandalo che ha colpito Chiara Ferragni con il pandoro-gate.

Sui social, l'ex corteggiatrice ha sottolineato che questo odio non è altro che un capro espiatorio per chi non vive la propria vita come vorrebbe:

"Credo che sarebbe utile per tutti fermarsi un attimo a riflettere con profondità su cosa ognuno di noi nel proprio singolo possa fare per migliorarsi. In qualsiasi ambito ci si trovi o in qualsiasi ambito si vorrebbe essere."

Inoltre, Giulia Latini ha aggiunto che gli influencer sono tali perché hanno un seguito di persone che hanno deciso di dar loro visibilità e che spesso aver scelto di sostenere e seguire personaggi privi di etica e cultura non ha fatto che peggiorare la situazione:

"Siete voi a mettere il follow. Ad ogni modo, credo fermamente che l’odio tolga molte energie, energie che potrebbero essere investite nella realizzazione personale. Cerchiamo di migliorare la società, non di intossicarla ulteriormente."

