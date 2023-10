Uomini e Donne, Ermes Faccoli lancia una stoccata a Roberta Di Padua: “Me l’aspettavo diversa”

Gossip TV

Il nuovo cavaliere bresciano di Uomini e Donne rivela perché non è andata bene con Roberta Di Padua.

Nello studio di Uomini e Donne è approdato l’affascinante cavaliere Ermes Faccoli. Fisico mozzafiato, look originale e tanta voglia di innamorarsi dopo la fine burrascosa di un’importante relazione, il cavaliere aveva messo gli occhi su Roberta Di Padua, ma la relazione non è sbocciata. Ecco perché.

Uomini e Donne, Ermes e Roberta: perché non ha funzionato?

Classe 1988, originario di Brescia, Ermes Fiaccoli ha sceso le scale di Uomini e Donne sperando di incontrare la sua anima gemella, avendo avuto buone vibrazioni per Roberta Di Padua. Il cavaliere si è presentato alla corte della dama, una delle più discusse del trono over, con serie intenzione ma sembra proprio che il rapporto non sia decollato anche a causa dell’incapacità di colmare la distanza fisica tra loro, abitanti in due città diverse. Ermes si è raccontato al magazine ufficiale di Uomini e Donne, rivelando di aver scelto Roberta, attaccata da Nicole Santinelli, anche per cambiare la sua abitudine di provare ad avere storie d’amore solo con ragazze molto più giovani.

“Roberta è una donna super affermata con un vissuto importante, quindi mi sembrava la persona ideale con cui cambiare rotta. Purtroppo non è andata… Non ci siamo trovati Magari dal vivo le cose andavano anche bene, ma visto che abitiamo in due città diverse comunicavamo spesso per messaggi, in quel frangente non riuscivamo a essere in sintonia. Non è scattata la scintilla, e devo dire la verità, me l’aspettavo un po’ diversa rispetto a quello che ho viso in televisione”, ha ammesso il cavaliere.

Ermes ha raccontato di aver avuto tante storie lunghe ma di essere rimasto scottato soprattutto dall’ultima relazione che ha chiuso, dopo aver scoperto l’ennesimo tradimento. Sembra che nella vita del cavaliere vi sia stata parecchia infedeltà, anche se lui continua a sostenere di volersi fidare delle persone che frequenta ancora oggi. Ermes troverà la sua dolce metà a Uomini e Donne?

