Uomini e Donne: Elga Enardu e Diego Daddi non hanno figli. Lei spiega perché e spiazza i fan

Gossip TV

La storica coppia di Uomini e Donne formata da Diego Daddi ed Elga Enardu non sono ancora diventati genitori. Ecco il motivo.

Benché siano felicemente sposati da tempo ormai, il Daddi e l'Enardu non sono ancora diventati genitori. Una fan ha chiesto all'ex tronista di Uomini e Donne il perché, e la sua risposta ha lasciato tutti di stucco.

Uomini e Donne, niente figli per Elga e Diego: "Una scelta"

Diego Daddi - che l'anno scorso ha vissuto un brutto momento - ed Elga Enardu sono una delle coppie storiche di Uomini e Donne. I due, tuttavia, si sono soltanto conosciuti all'interno del dating show di Canale 5, ma si sono innamorati una volta che hanno messo un punto alla loro esperienza televisiva. Così, l'amore tra l'ex tronista e l'ex corteggiatore è sbocciato lontano dalle telecamere, e nel 2017 sono convolati a nozze.

Nonostante siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono diventati marito e moglie, Diego ed Elga, finora, non hanno allargato la famiglia. Così, un follower ha approfittato della box delle domande su Instagram per chiedere all'influencer sarda il perché lei ed il compagno non avessero ancora messo al mondo un figlio:

Non essere mamma è stata una scelta oppure no?

La risposta della Enardu è stata secca: "Una scelta". I fan, allora, sono rimasti spiazzati. Infatti, un anno dopo il matrimonio, ossia nel 2018, i due avevano rilasciato un'intervista in cui avevano espresso il desiderio di diventare presto genitori:

Lo desideriamo da tempo. Abbiamo fatto tutti gli esami e stiamo bene entrambi, ma purtroppo finora non è arrivato. Quando succederà sarà una gioia, ma sei non dovesse essere così saremo felici di esserci trovati come coppia.

Probabilmente, dunque, i coniugi Daddi hanno cambiato idea.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.