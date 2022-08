Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi: i motivi dietro la rottura "lui sognava il Gf Vip"

Gossip TV

Ecco i motivi che avrebbe spinto l'ex coppia di Uomini e Donne a dirsi addio.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei e l'ex corteggiatrice sua scelta nel dating show Chiara Rabbi, hanno rivelato di recente di attravrsare un momento di profonda crisi tanto che per la coppia si parla già insistentemente di una rottura definitiva.

Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi: i motivi dietro la rottura

Da quando gli ex volti di Uomini e Donne hanno parlato del loro momento difficile, si sono susseguiti rumors sui motivi che li avrebbe spinti a lasciarsi. Di recente, dopo una Ig Stories dell'influencer Marzano secondo cui la storia sarebbe giunta al termine per un'eccessiva gelosia da parte della Rabbi, quest'ultima è voluta intervenire sui social facendo presente che viene descritta come un mostro quando, per un anno e mezzo, lei e Davide sono stati felici, ben lontani dall'essere una coppia problematica così come viene descritta.

L'ex corteggiatrice, pur smetendo alcune insinuazioni ,non ha rivelato i motivi che li avrebbero spinti ad allontanarsi. A fare chiarezza ci ha pensato ThePipolGossip riferendo che la coppia si è detta addio un mese fa per concentrarsi su nuovi progetti lavorativi:

"Davide Donadei e Chiara Rabbi, ex Tronista (lui) e corteggiatrice (lei) di ‘Uomini e donne’ si sono lasciati da un mese circa. Senza fornire spiegazioni ma usando la solita tattica social del ‘like non like’. Poche parole niente di più. Eppure noi di Pipol li avevamo sorpresi insieme in queste immagini inedite quando insieme hanno partecipato alla loro ultima uscita di coppia ufficiale per registrare un programma top secret condotto da Fabio Esposito sul food (dal titolo top secret) e in onda a partire dal prossimo autunno. Da quel momento Davide e Chiara, dopo la registrazione, si sono detti addio. Ma cosa è successo tra i due ? Noi possiamo rivelarvi che lui sognava il #gfvip e lei inseguiva nuove opportunità lavorative. La crisi post Covid si è abbattuta anche sul ristorante in Puglia di Davide per questo il reality era una valida alternativa per portare a casa soldini. Chiara, cercava anche lei nuove esperienze in tv."

E ancora, si legge sempre sul portale:

"Sarà stata la voglia di popolarità a dividerli? O la storia nei loro cuori era finita da un pezzo? Anche perché l’amore non è sognare la fama ma è fame di famiglia…"

