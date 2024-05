Uomini e Donne, Cristiano e Asmaa lasciano il programma insieme: le prime dichiarazioni della neo coppia

Gossip TV

A grande sorpresa, durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, Cristiano e Asmaa decidono di lasciare insieme il parterre over: "È cambiato tutto, mi sono innamorato!".

Colpo di scena durante l'ultima puntata della stagione di Uomini e Donne. Cristiano e Asmaa hanno deciso di lasciare insieme il parterre over del dating show di Maria De Filippi perché si sono innamorati. Una scelta davvero inaspettata, che ha spiazzato ed emozionato tutti i presenti in studio.

La scelta di Cristiano e Asmaa

L'ultima puntata della stagione di Uomini e Donne, andata in onda oggi venerdì 24 maggio 2024 su Canale 5, è stata ricca di colpi di scena. A grande sorpresa di tutti, Cristiano e Asmaa hanno lasciato la trasmissione insieme dopo solo un mese di frequentazione. Invitati da Maria De Filippi a raggiungere il centro studio, il cavaliere ha preso la parola e annunciato la sua decisione: "Oggi mi sono accorto che quando senti delle mancanze e le realizzi con la persona accanto, allora quella è la donna ideale e io questa donna l’ho trovata. Io sono innamorato di lei".

Una vera e propria dichiarazione d'amore che ha emozionato Asmaa, ma che non ha convinto tutti. Tra tutti gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, e la dama Cristina Tenuta, che non hanno nascosto i loro dubbi e perplessità sulla neo coppia. "Ti ringrazio ma non rovinare questo momento. Questa è cattiveria! Io esco con Cristiano dal 23 aprile, da quella data in poi l'ho vissuto intensamente. Se per voi questo è poco tempo, sappiate che non è assolutamente così. Lui è maturo, io sono matura, vedremo tu che sei qui da due anni" ha sbottato Asmaa difendendo la sua relazione.

Una volta lasciato lo studio, la neo coppia del parterre over di Uomini e Donne è stata raggiunta dai microfoni di Witty. Il primo a prendere la parola è stato Cristiano che, senza troppi giri di parole, ha ammesso di essere felice e innamorato: "È cambiato tutto, è cambiata la vita, tutto ha un altro sapore [...] Alla fine è quello che mi aspettavo e speravo di riuscire a trovare. Ho fatto un pò di disastri, ma se sono serviti ad arrivare fin qui auguro a tutti di mettersi in gioco perché poi alla fine ciò che conta è l'obiettivo. L'obiettivo era innamorarmi e mi sono innamorato". A fargli eco Asmaa che, visibilmente emozionata, ha dichiarato: "Adesso siamo sempre attaccati".

