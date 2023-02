Uomini e Donne, Claudio F. bastonato: Maria De Filippi e la dama Gabriella lo sbugiardano e lui lascia lo studio! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Claudio F. riceve una sonora batosta e abbandona lo studio con la coda tra le gambe. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi, a Uomini e Donne, la dama Gemma Galgani si siede al centro studio e volano stracci con tre cavalieri con cui si è conosciuta. Ma il vero colpo di scena della puntata è l'uscita di scena di Claudio F., messo alla berlina dalla dama Gabriella.

Uomini e Donne, Claudio F. lascia lo studio

Gemma Galgani ha deciso di togliersi tutti i fastidiosi sassolini dalle scarpe: la puntata si apre con una sua richiesta di sedersi al centro studio e dirne quattro a tre cavalieri con cui si è conosciuta. Il primo su cui scarica la sua frustrazione è Claudio F., definito dalla dama torinese "un cafone", una persona che si mostra in un modo, ma poi è tutt'altro. La dama non ha digerito l'atteggiamento del cavaliere, soprattutto, perché nel rifiutare di ballare con lei, ha usato un modo molto arrogante. Anche per un altro cavaliere, Roberto, la dama ha da ridire: Gemma rivela che il cavaliere ha fatto una scommessa per cercare di ballare con Roberta Di Padua, a spese della dama torinese. Al di là di Tina Cipollari che attacca come sempre la dama, Gianni Sperti invece le dà ragione, dato che i modi in cui si stanno rivolgendo alla dama sono davvero poco cortesi. Dopo un altro attacco al terzo cavaliere, Michele, la dama sembra finalmente soddisfatta di aver rivelato cosa pensa di loro e così torna a sedersi.

Claudio F. intanto ha un confronto con le tre corteggiatrici che si sono presentate per lui la settimana scorsa, ma a sorpresa Maria De Filippi rivela che non è uscito con nessuna di loro, perché è sparito. La conduttrice sembra infastidita, perché non capisce l'atteggiamento del cavaliere e non perde occasione di punzecchiarlo. Soprattutto, quando il cavaliere racconta che è piuttosto preso da una dama, Gabriella, con cui però non c'è mai stato nulla. La padrona di casa decide allora di ricostruire la cronologia degli eventi che vedono coinvolto Claudio: le nuove corteggiatrici sono arrivate nella puntata registrata il sabato e lui ha chiesto loro di restare, ma già dalla domenica l'interesse del cavaliere sembra scemare.

A quanto pare, Claudio si è innamorato perdutamente di Gabriella, la quale però è altrettanto stupita di essere stata chiamata a centro studio. La dama rivela, infatti, che tra loro non c'è mai stato niente, ma che Claudio è sempre stato molto pressante con lei, tanto da chiederle l'esclusiva. Anzi, Gabriella è molto chiara che l'atteggiamento del cavaliere è davvero irrispettoso, visto che c'erano queste dame che erano giunte per conoscerlo. Il cavaliere rivela che ha deciso di far restare le tre donne per una questione di...cortesia, un'affermazione che lascia basiti tutti nello studio. Soprattutto, visto che Gabriella racconta che la sera stessa il cavaliere le ha svelato di non avere alcun interesse per nessuna delle tre! La dama prosegue sbugiardando il cavaliere e mostrando quanto sia stato bugiardo. Messo in ridicolo, al cavaliere non resta che alzarsi e uscire dallo studio.

Si passa poi a Desdemona e Giuseppe, la dama rivela che non è più impegnata con un altro cavaliere, Alessandro: l'uomo, infatti, le ha tolto l'esclusiva e non è più venuto in trasmissione, ragion per cui è molto contenta di poter conoscere Giuseppe. Prosegue altrettanto bene la conoscenza di Paola con Antonio, un nuovo cavaliere.

