Uomini e Donne, Claudia Lenti si difende dalle critiche e poi svela: "Alessio mi piace, ma mi ha dato molto fastidio che..."

La dama Claudia Lenti fa un bilancio del suo percorso a Uomini e Donne.

Claudia Lenti è una delle protagoniste della nuova stagione di Uomini e Donne. La bella salentina è arrivata nel dating show di Maria De Filippi desiderosa di fare nuove conoscenze e si è messa in discussione con diversi cavalieri provocando la reazione di alcune dame del parterre over.

Claudia Lenti replica alle critiche ricevute in studio

Claudia Lenti ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ufficiale di Uomini e Donne in cui ha cercato di difendersi dalle critiche ricevute in studio. La dama del parterre over ha infatti raccontato che non ama essere giudicata per le apparenze:

Uomini e Donne mi sta arricchendo tantissimo a livello personale. Trovo assurdo, però, essere giudicata per l'apparenza, per come mi vesto o perché ballo con più uomini. Roberta Di Padua la trovo una bella donna con una bella testa. Peccato che secondo me è un pò troppo aggressiva, anche con gli uomini: c'è modo e modo di dire le cose. Mi è dispiaciuto essere giudicata per essere uscita con più uomini perché di fatto mi hanno etichettato come "leggera". In realtà sono una persona terribilmente profonda.

La dama del parterre over di Uomini e Donne ha poi commentato il comportamento assunto da Barbara De Santi, che l'ha giudicata per la sua minigonna:

Sentire una donna di più di cinquant'anni che ne giudica un'altra per come appare mi ha fatto tenerezza perché vuol dire che il suo giudizio è stato davvero superficiale. Tra l'altro la mia non era una minigonna ma un paio di pantaloncini. Ad oggi in studio di me non hanno capito niente. Quella che sono realmente deve ancora venire fuori, ed è quella che conta. Una minigonna, un paio di belle gambe si scordano facilmente: fa la differenza quello che uno dice e pensa [...] Se vedo Barbara come una rivale? Un pochino ora la temo. È una bellissima donna, credo che lei si sia offesa quando ho detto che lei e Alessio mi sembravano due amici anche se non volevo andarle contro.

A proposito di Alessio, Claudia ha dichiarato:

Alessio mi è piaciuto fin da subito e se non gli ho lasciato il numero è perché non amo fare il primo passo e desidero essere corteggiata. Con lui c'è una grande attrazione fisica, mi piacciono le nostre uscite perché insieme ci divertiamo tanto e lo trovo un uomo molto dolce. Mi ha dato molto fastidio che lui frequentasse altre persone e il modo in cui in studio si trasforma rispetto a come quando siamo io e lui. Non so se il suo atteggiamento "in pubblico" sia una sorta di scudo.

