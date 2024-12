Uomini e Donne: Chi è Morena Farfante? Età, Instagram, Foto. Tutto sulla Dama del Trono Over

Gossip TV

Conosciamo meglio una delle dame del Trono Over di questa edizione di Uomini e Donne, Morena Farfante, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Morena Farfante

Morena Farfante è nata in Sicilia, presumibilmente a Catania, il 21 luglio; quindi, è siciliana ed è del segno del Cancro. In più, sappiamo che dovrebbe avere all'incirca 38 anni, dunque il suo anno di nascita dovrebbe essere il 1986. Attualmente, vive a Catania, dove svolge il suo lavoro di Make up artist.

A partire da quest'anno, è una delle dame del parterre femminile del Trono Over del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Di certo, ha dato all'occhio sin da subito per il suo aspetto fisico: capelli ed occhi scuri, labbra carnose e corpo statuario. Tuttavia, si è fatta notare anche per il suo carattere forte e per le sue frequentazioni, specialmente per quella con il cavaliere Mario Cusitore. Tra Morena e Mario c'è stato un colpo di fulmine da parte di entrambi, anche se lui, parallelamente, portava avanti anche la conoscenza con un'altra dama, Margherita Aiello. Infatti, la Farfante, ormai molto coinvolta sentimentalmente, ha provato a mettere un punto alla frequentazione con Cusitore, soffrendo al pensiero di non potersi sentire l'unica. Dopo un tiro e molla, e dopo che i due hanno avuto un rapporto intimo, Mario ha deciso di chiudere definitivamente, avendo capito di non provare niente di più che una forte attrazione fisica nei suoi confronti.

In molti hanno puntato il dito contro Morena, criticandola aspramente per i suoi evidenti ritocchini estetici. La dama, però, ci ha tenuto a sottolineare nel corso di un'intervista che le cose non stanno proprio così: se è vero che è ricorsa all'aiuto del chirurgo per migliorare degli aspetti di sé che non la convincevano a pieno, è altrettanto vero che ha soltanto rifatto il seno e qualche punturina per gonfiare un po' le labbra.;

Il suo profilo Instagram ufficiale è @morena_farfante, che al momento conta ben 15.500 follower. Nella bio leggiamo che è una truccatrice professionista a Catania, e che ha un altro profilo dove mostra i suoi lavori, @morena_makeuplove, ad oggi privato. Dai post che pubblica si evince che è amante del mare, soprattutto della sua terra natale, e che ha una passione per l'estetica e per la moda.

