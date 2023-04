Uomini e Donne, chi è Alessia Spagnulo, la nuova corteggiatrice di Luca Daffrè?

Gossip TV

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne ha fatto la sua prima apparizione nel programma Alessia Spagnulo, nuova corteggiatrice di Luca Daffrè. Ma cosa sappiamo di lei? Vediamolo insieme!

Nella precedente puntata di Uomini e Donne, il pubblico del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha fatto la conoscenza di Alessia Spagnulo, nuova corteggiatrice del tronista Luca Daffrè.

Uomini e Donne, chi è Alessia Spagnulo?

Prima di farla entrare in studio, Maria ha rivelato i retroscena della conoscenza di Luca e Alessia, raccontando che i due si erano messaggiati brevemente prima che lui partecipasse a L'Isola dei Famosi, ma che poi non c'era stato più nulla. Il tronista, tuttavia, ha deciso di conoscerla in maniera approfondita e, infatti, l'ha portata in esterna. La ragazza non è però un volto sconosciuto alla televisione: come riporta Lorenzo Pugnaloni, il suo profilo Instagram conta più di 200 milioni di follower la corteggiatrice è una giornalista sportiva.Inoltre lavora come modella, attrice e ha partecipato a Miss Italia, nel 2018, ed è stata ospite di Mara Venier a Domenica In dove ha raccontato della sua esperienza di giovane mamma single.

Maria ha anche rivelato che è stata la corteggiatrice ha contattare la redazione per poter proseguire l'iniziale conoscenza con il tronista. Nonostante Luca sia parso molto preso dalla ragazza, così come anche lo studio ha apprezzato il suo carattere intraprendente e anche la dichiarazione in esterna di sentire già voglia di baciare il ragazzo, il pubblico ha avuto da ridire per la "fama" della corteggiatrice: simili critiche ci furono anche per Michela Russo, giornalista sportiva e dama del trono over, perché per molti la loro presenza lì è da attribuire più a una ricerca di notorietà che a un effettivo desiderio di trovare l'amore.

Nel frattempo, l'arrivo di Alessia ha permesso a Luca di riflettere invece sulla "freddezza" che ha percepito in Chiara, l'altra corteggiatrice con cui è uscito in esterna: il tronista ha rivelato di non voler aspettare 7 esterne per ricevere un abbraccio dalla corteggiatrice che, a sua volta, ha invece dichiarato di aver bisogno di un po' di tempo e connessione emotiva prima di lasciarsi andare a un contatto fisico. Al termine della discussione, Chiara si è allontanata e Maria ha comunicato che la Redazione ha preso nota che la ragazza non vuole più corteggiare Luca e ha preferito lasciare lo studio.

