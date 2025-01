Uomini e Donne, chat spinte e confessioni hot nella versione integrale delle chat di Michele Longobardi a Mary!

Gossip TV

Dopo la puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, la redazione del dating show di Maria De Filippi pubblica il video integrale delle chat tra il tronista Michele Longobardi e la corteggiatrice Mary.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Michele Longobardi ha visto il suo trono franare rovinosamente quando la corteggiatrice Mary, dopo essere stata eliminata dal programma di Maria De Filippi, ha smascherato il tronista. La giovane partenopea, infatti, ha letto tutte le chat che si è scambiata segretamente con Michele che ha creato un account falso su Instagram per provare a contattare le sue corteggiatrici. Nella versione integrale della lettura delle chat spuntano anche richieste hot e confessioni spinte, ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Mary smaschera Michele Longobardi

Se il percorso di Michele Longobardi nello studio di Uomini e Donne ha sin da subito convinto pochi spettatori, dal momento che il tronista è apparso un grande farfallone pronto a dispensare baci a tutte e concludere poco con nessuna, ora c’è la certezza che il tronista non sia serio nella sua avventura televisiva su Canale 5. Dopo essere stata eliminata da Michele, che ha ammesso di preferire Veronica Fedele e Amal Kamal con le quali ha costruito maggiormente nel corso degli ultimi mesi, Mary Chiaro ha deciso di parlare e rivelare tutta la verità. La corteggiatrice, infatti, ha lasciato il dating show di Maria De Filippi contestando l’eliminazione a Michele e poi asserendo di voler stare in silenzio perché se raccontasse quello che sa, farebbe passare malissimo il tronista.

La minaccia neppure troppo velata è stata immediatamente captata dai presenti in studio e della redazione di Uomini e Donne che hanno intercettato Mary dietro le quinte cercando risposte. Così, la corteggiatrice ha potuto prendere in mano il telefono e svelare tutta la verità: Longobardi ha creato un profilo fake con il quale contattare le sue corteggiatrici per parlare con loro e provare a manipolarle in modo da poter fare un percorso più sereno in studio. Mary ha capito subito che questo account fosse sospetto, a differenza delle colleghe Amal che ha parlato solo una volta con questo profilo per poi smettere di rispondere e Veronica che, avendo visto qualcosa di strano, ha pensato fosse qualche haters e non ha neppure risposto. Il fatto è sconvolgente, soprattutto perché Michele ha detto parole forti a Mary facendo sempre intendere che la redazione del dating show gli ha chiesto di fare dinamiche per lo share, ma Maria l’ha presa meglio del previsto.

Chat hot e proposte piccanti a Mary: Uomini e Donne, la versione integrale delle chat di Michele Longobardi.

Uomini e Donne, chat spinte tra Mary e Michele Longobardi

Come già anticipato dal resoconto delle registrazioni, il trono di Michele Longobardi ha preso una piega inaspettata grazie alla corteggiatrice Mary Chiaro che ha sbugiardato il tronista pubblicamente, svelando il contenuto delle loro chat segrete su Instagram. Il tronista ha cercato di tenere buona la giovane partenopea, facendo sapere che la redazione lo porta a dover fare gesti importanti nei confronti delle altre corteggiatrici Amal Kamal e Veronica Fedele, ovviamente tutte informazioni false per tenerla buona. L’intento di Michele era quello di parlare con tutte le sue corteggiatrici ma Mary è l’unica ad aver capito chi si nascondesse dietro il profilo fake in questione. Su Witty, dopo la fine della puntata di Uomini e Donne, è stato caricato il video integrale della lettura delle chat tra Michele e Mary e sono emersi anche dettagli più hot e intimi, richieste sensuali e anche momenti di gelosia.

“Bello questo video che mi hai mandato, hai una bellissima faccia, starebbe benissimo nel mio letto […] Vorresti un bacino? Se vengo… solo pacchetto completo. Non devo fare il malato di fi*a? Non posso mascherare la mia natura. Meglio che mi addormento […] Vorrei sfogare tutta mia la mia frustrazione su di te, non fraintendermi in senso buono non sono un violento, ma in senso buono”.

Insomma, Michele ha fatto capire che avrebbe voluto andare oltre con Mary anche dal punto di vista sessuale. Il tronista ha messo comunque indubbio più volte il suo percorso a Uomini e Donne, rivelando anche di aver iniziato il suo percorso solo con la speranza di fare soldi dopo la sua partecipazione al programma tv, poi ha comunque aggiunto di aver continuato perché ha trovato delle donne che lo hanno entusiasmato. Nonostante queste chat scioccanti e la totale mancanza di rispetto nei confronti del pubblico e della redazione del dating show di Canale 5, Maria De Filippi ha preso bene la questione e ha perdonato il tronista dando l’occasione alle corteggiatrici di ripensarci e continuare a conoscerlo. L’unica voce fuori dal coro, stranamente, è quella di Gianni Sperti che ha fatto giustamente notare che se non fosse Michele un grande buffone e simpaticone, sarebbe stato già cacciato in malo modo. Ovviamente, come sappiamo, la rovinosa caduta di Longobardi non è finita qui, dato che si scoprirà che ha una fidanzata fuori dal programma.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.