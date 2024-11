Uomini e Donne, Brando Ephrikian replica a cui sostiene che nella rottura con Raffaella possano esserci l'ombra di Beatriz

Gossip TV

Quella che sembrava una crisi temporanea tra Brando Ephrikian e Raffaella Scutto, ora si configura come una rottura definitiva. L'ex tronista di Uomini e Donne, tuttavia, è intervenuto sulle recenti indiscrezioni che hanno tirato in ballo l'ex corteggiatrice Beatriz D'Orsi.

Qualche giorno fa, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Raffaella Scuotto, ha comunicato pubblicamente la fine della sua relazione con Brando Ephrikian. ​"La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti. Voglio che sappiate direttamente da me che, a causa di episodi recenti, io e Brando non siamo più una coppia", ha spiegato la 25enne campana.

Uomini e Donne, Brando a gamba tesa contro le insinuazioni sulla rottura con Raffaella

Tra le possibile cause della fine della storia della coppia nata nel dating show di Canale 5, si è parlato insistentemente di presunti tradimenti da parte di Brando, accuse contro le quali l'ex tronista è voluto intervenire in prima persona:

"Non posso accettare queste accuse senza fondamento. Sono e sarò sempre una persona con valori autentici. Spero che col tempo la verità prevalga e che l’amore vinca, come sempre."

Amche Raffaella è intervenuta sulla questione, difendendo l'ex tronista "Da giorni leggo commenti assurdi su Brando. Diffamare in questo modo non serve a nulla, specialmente basandosi su ipotesi senza prove." La coppia è stata poi immortalata a Napoli accendendo le speculazioni tra coloro che hanno iniziato a ipotizzare che la rottura fosse una strategia per aumentare la visibilità della coppia.

In risposta, Raffaella ha chiarito ulteriormente la situazione: "Siamo una coppia genuina, non abbiamo mai cercato nulla di tutto questo. Se avessimo voluto fare hype, non ci saremmo fatti vedere in pubblico o al ristorante. Sarebbe stato facile evitare di essere avvistati."

Nonostante i numerosi chiarimenti, le voci sui social continuano. L’influencer Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione secondo cui Brando, durante la crisi con Raffaella, avrebbe mantenuto contatti indiretti con Beatriz D’Orsi, ex corteggiatrice, tramite amici comuni, i quali avrebbero tenuto Beatriz aggiornata sul loro rapporto, definendolo una relazione costruita per business.

Per rispondere alle insinuazioni crescenti, Brando ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, manifestando la sua frustrazione e l’intenzione di difendersi legalmente.

"Ringrazio tutti voi per l'affetto dimostratomi in questo periodo. Chiedo rispetto per me, Raffaella e le nostre famiglie. Ho avuto la fortuna di conoscere una ragazza speciale, che amo e rispetto molto." Ha poi proseguito: "Le accuse diffuse sul mio conto sono completamente false e danneggiano la mia integrità personale e professionale. Queste dichiarazioni non solo sono prive di ogni fondamento, ma risultano anche intenzionalmente diffamatorie. Difenderò la mia reputazione e valuterò ogni possibile azione legale contro queste diffamazioni."

