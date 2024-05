Uomini e Donne: attacco della sorella di Mario Verona contro Ilenia Caccavale

Gossip TV

Dopo gli eventi burrascosi della puntata di ieri di Uomini e Donne, la sorella del cavaliere Mario Verona si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe contro la dama Ilena Caccavale.

La recente puntata di Uomini e Donne, trasmessa il 15 maggio, è stata teatro di uno dei momenti più accesi di tutta la stagione. La disputa che ha infiammato gli animi ha avuto come protagonisti Mario Verona e Ilenia Caccavale, una dama che Mario frequentava contemporaneamente a Milena Parisi.

Uomini e Donne, parla la sorella di Mario Verona: "Se non volete lasciare i vostri figli per tre giorni a casa, non andate a cercare l’uomo in TV per poi riempirvi la bocca di chiacchiere"

La decisione di Mario di proseguire la sua conoscenza con Milena e interrompere invece il rapporto con Ilenia ha scatenato una lunga e appassionata discussione nello studio del programma. Ilenia, visibilmente contrariata dalla scelta di Mario, ha espresso il suo disappunto in modo deciso e incisivo. Lo scontro verbale tra i due si è protratto per un lungo periodo, dividendo non solo gli ospiti in studio, ma anche il pubblico a casa e gli utenti dei social media. Nei canali online si sono immediatamente formate fazioni contrapposte, con alcuni che sostenevano le azioni del cavaliere e altri che difendevano Ilenia. La tensione è salita ulteriormente dopo la fine della puntata. La sorella di Mario ha infatti deciso di intervenire pubblicamente sulla vicenda. Attraverso un post su Instagram, ha condiviso una foto di Ilenia accompagnata da un commento molto critico nei confronti della dama di Uomini e Donne. Il post della sorella di Verona recitava:

"Donne, se non volete lasciare i vostri figli per tre giorni a casa, non andate a cercare l’uomo in TV per poi riempirvi la bocca di chiacchiere, cercatelo come tutte le persone normali. Sennò avete poco da rinfacciare. Punto."

Mario ha successivamente condiviso il messaggio della sorella, mostrando così il suo sostegno pubblico alle sue parole contro Ilenia

Dall'altra parte, Ilenia ha risposto con una reazione più contenuta, limitandosi a condividere una foto della puntata in onda con un semplice "No comment".

