Uomini e Donne: Armando Incarnato e Maria De Filippi contro Riccardo Guarnieri, ecco cosa è successo

Riccardo Guarnieri sotto accusa a Uomini e Donne.

Puntata difficile, quella di oggi di Uomini e Donne, per Riccardo Guarnieri. Il noto cavaliere del parterre over è finito nel mirino di Armando Incarnato e Maria De Filippi per l'atteggiamento "poco carino" assunto nei confronti della dama Giusy.

Caos a Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri sotto accusa

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha invitato Riccardo Guarnieri al centro dello studio per parlare della sua frequentazione con Giusy. Le cose tra i due protagonisti del parterre over non sono andate bene visto che la dama ha deciso di chiudere la loro conoscenza per alcuni comportamenti poco carini di lui:

Da quando sono arrivata in albergo, lui carino, ma è tutto un riprendere. C’erano già state le sue battute su delle ragazze. Io non sono gelosa di una donna, ma mi fa sorridere perché sei un uomo mediocre. La goccia che fa traboccare il vaso è nel locale. Lui parla di tutt’altro. Passa la cameriera, carina – sono la prima a dirlo – e lui dice ‘che bocconcino’. Al che mi riviene il magone. Ci rimango male. In albergo viene da me e mi chiede se mi sono calmata. Voleva un approccio fisico e questo era il suo modo di fare pace. L’ho mandato via. Io mi rimetto in discussione e vado al quarto piano da lui. Al suo approccio, ennesimo, abbiamo avuto un rapporto intimo. Abbiamo dormito insieme. L’indomani si fa colazione insieme. A colazione lui ripesca i discorsi della sera prima. Da lì si è innervosito, ce ne siamo andati in camera. Dovevamo uscire, mi ha fatto aspettare...

Riccardo ha provato a giustificare il suo comportamento accusando la donna di essere "pesante" e provocando la dura reazione della De Filippi:

Questi istinti animaleschi dovresti tenerli a freno! Cioè Riccardo io non penso che di tuo non capisci che non ci sarà una storia con lei. La curiosità te la togli condividendo la notte? Tu eri andato per quello. Siamo grandi. Sto dicendo, perché? C’era questo bisogno? Quello che sta dicendo lei è che tutto quello che ha fatto è perché gli piacevi. Il fatto che tu piacessi a lei è sicuro e certo. Sei d’accordo su questo? Tant’è che viene a bussare in camera..

Un pensiero condiviso anche da Armando Incarnato, che ha attaccato e criticato Guarnieri:

Sei un pessimo esempio di uomo. Dopo la storia con quella che chiami mia sorella (Ida Platano ndr) sei peggiorato. Stai diventando una persona proprio brutta. Quella è una cosa che non si fa con una donna. Non puoi fare quello che vuoi con tutte le donne, devi capire chi mette dei sentimenti. Sono diventate tutte uguali per te.

