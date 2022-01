Uomini e Donne, cadono le maschere: Biagio Di Maro fa una gaffe colossale!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Biagio Di Maro ed Elena discutono al centro dello studio, poi Gianni Sperti legge alcuni messaggi compromettenti sul telefono personale del cavaliere partenopeo. Matteo Ranieri è uscito in esterna con Federica e Denise, corteggiatrici che hanno colpito moltissimo il tronista. Armando Incarnato e Marika Geraci si scontrano ferocemente al centro dello studio quando la dama lancia un'accusa pesante al cavaliere.

Uomini e Donne: Biagio Di Maro fa infuriare Gianni Sperti

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sul confronto tra Biagio Di Maro ed Elena. Dopo aver rifiutato di dare al cavaliere partenopeo l’esclusiva, la dama ha ammesso di non potersi fidare di lui, viste le reazioni eccessive. Scopriamo che Biagio ha contattato Elena nonostante le ultime feroci discussioni, dimenticandosi tuttavia il compleanno della dama che ne è rimasta molto delusa, soprattutto perché poi il partenopeo ha fatto in modo di essere invitato alla sua festa: “Era una buffonata, a te piacciono le cose plateali, mi avresti dovuto richiamare”, ha sbottato Elena. Si passa poi al trono classico con Matteo Ranieri, che è uscito in esterna con Federica. La corteggiatrice confessa di essersi sentita in difficoltà, non avendo pensato molto al tronista a causa della sua vita frenetica. Dopo un momento di commozione, Federica e Matteo sono riusciti a spiegare le proprie ragioni e la corteggiatrice ammette di aver percepito un bel passo avanti.

Il tronista è uscito anche con Denise, la ragazza che lo ha folgorato al primo sguardo. Dopo aver visto l’esterna, Denise fa notare a Matteo che tende sempre a giustificarsi con Federica e che non dovrebbe farlo, per poi scoppiare in lacrime ammettendo di non essere sicura della scelta di presentarsi a Uomini e Donne. Nel frattempo, Gianni Sperti continua ad indagare sulla lite tra Biagio ed Elena, leggendo il telefono del cavaliere che appare stranamente vuoto.

Nei messaggi emerge che Biagio parla di prendere parte ad altri reality show, confermando i dubbi dei due opinionisti. Marika Geraci si siede al centro dello studio e, prima di parlare della nuova frequentazione, attacca Armando Incarnato rivelando di aver letto alcune cose compromettenti sul suo conto, compreso il suo impegno con la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Impegno che Armando smentisce categoricamente.

