Uomini e Donne, Arianna Cirrincione confessa sul parto: "La mia spavalderia sta crollando"

Arianna Cirrincione, che a breve diventerà mamma della piccola Allegra, ha parlato con i suoi follower di questo particolare ed emozionante momento che sta vivendo.

Arianna Cirrincione rivela: "Andrea Cerioli assisterà al parto"

Ci siamo quasi: la figlia di Arianna Cirrincione ed Andrea Cerioli, Allegra, sta per venire al mondo. Stiamo parlando di un'ex corteggiatrice e di un ex tronista di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I due si sono innamorati diversi anni fa proprio all'interno di quello studio, tanto che ne sono usciti mano nella mano e da quel giorno non si sono più separati. Il loro amore è talmente forte che hanno deciso di andare a convivere, adottare degli animali domestici ed infine allargare la famiglia con un bebè.

Di recente, Arianna ha voluto soddisfare la curiosità dei fan rispondendo ad alcune loro domande su Instagram proprio in merito alla gravidanza. Ad esempio, all'utente che le ha chiesto se speri che Allegra prenda da lei oppure da Andrea ha detto:

Tralasciando il lato estetico, che è un dettaglio di poco conto (tranne i capelli, quelli devono essere i miei sennò urlo). Mah, guarda, da me vorrei prendesse la parte più leggera, spensierata e giocherellona, mentre di Andrea vorrei prendesse la parte più audace, ingegnosa e perspicace.

Arianna ha anche rivelato che Andrea vuole assistere al parto:

In questo lui è molto più easy di me. Anzi, non vede l'ora, la vive benissimo.

Inoltre, ha voluto parlare del suo corpo, inevitabilmente cambiato con la gravidanza. Benché abbia preso 10/11 kg, è serena:

Sinceramente sono molto serena. Poi certo, ci sono le giornate in cui mi vedo pessima, ma non tanto per una questione fisica quanto proprio perché rispetto alla mia routine mi sento un po' rallentata, limitata e quindi poi sbrocco. Però per il resto ti dico la verità, è un cambiamento che fa parte di un percorso bellissimo per cui sono molto serena.

In conclusione, ha fatto accenno alle sue preoccupazioni:

Facevo la spavalda ma adesso un po' sì. Poi dovete sapere che io ho il terrore degli ospedali, quindi già come prima cosa quella mi mette ansia. Poi non so, ho sempre detto: "L'hanno fatto tutte, posso farlo anche io... invece adesso dico: "Oddio, chissà". Sicuramente pensieri normali, ma ecco diciamo che la mia spavalderia sta crollando miseramente.

