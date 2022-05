Uomini e Donne, Antonio Moriconi rivela: ''Ho pensato che fosse la cosa più bella che avessi mai visto''

Gossip TV

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Antonio Moriconi, parla della gioia di diventare padre per la prima volta.

Antonio Moriconi è rimasto nel cuore dei fan di Uomini e Donne che hanno apprezzato il percorso pulito del giovane corteggiatore. A distanza di anni dal no di Teresa Langella, Moriconi ha trovato l’amore con Iulia Sciume che lo ha reso padre di Isabel. Ecco cosa ha raccontato e cosa ha rivelato sui progetti della sua bellissima famiglia.

Uomini e Donne, Antonio Moriconi padre al settimo cielo

Sono trascorsi ormai anni dalla scelta di Teresa Langella, che concluse il suo percorso con Andrea Dal Corso tra un mare di polemiche. I due fanno ancora coppia fissa, ma Antonio Moriconi ha superato brillantemente la delusione per la scelta della tronista, scrivendo nuove pagine della sua vita con Iulia Sciume. L’ex corteggiatore ha raccontato al settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi di aver conosciuto la sua attuale compagna nel 2020 in un ristorante e di aver avuto un colpo di fulmine. Così, dopo due anni di relazione, la coppia è diventata genitore della piccola Isabel, che ha riempito il cuore di papà Antonio.

“È stata un’emozione che ancora oggi mi riesce difficile spiegare a parole. Quando l’ho presa in braccio per la prima volta ho pensato immediatamente che fosse la cosa più bella e delicata che avessi mai visto, e sono stato travolto da un mix di sentimenti profondi che credo siano l’essenza pura dell’amore […] Ho sempre desiderato di diventare padre e ho sempre sperato che accadesse da giovane, inoltre credo che Iulia e io non ci fermeremo qui. Dopo Isabel vorremmo un maschietto, desideriamo entrambi avere due figli”.

Moriconi, pronto a fare il bis con la sua Iulia, ha ricordato i momenti a Uomini e Donne con gioia, nonostante l’epilogo amaro, ammettendo di essersi divertito moltissimo in studio e di aver fatto un’esperienza unica. Dopo aver espresso tutta la sua stima per Andrea Cerioli, decisamente il suo tronista preferito, e aver chiarito di non aver mai più sentito o incontrato Teresa, Antonio ha commentato l’ipotesi che sua figlia da grande voglia seguire le sue orme a Uomini e Donne.

“Non la ostacolerei e le direi di mostrare sempre chi è per far valere ciò in cui crede. La spronerei, anche in questo caso, a non farsi mai mettere i piedi in testa”.

