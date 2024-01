Uomini e Donne, anticipazioni: una coppia dell'over lascia la trasmissione, ancora liti tra Alessandro e Ida

Gossip TV

Oggi, lunedì 22 gennaio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Oggi, lunedì 22 gennaio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: Alessio e Claudia lasciano il programma

Claudia Lenti e Alessio Pili Stella hanno deciso di lasciare uscire dal programma insieme. Alessio ha scritto una lettera a Claudia, lei è rimasta stupita e lui arriva al centro dello studio con uno spazzolino da denti per farle capire che vorrebbe andare a vivere con lei. Inizialmente Claudia è sembrata restia ed è stata subito attaccata. Uscita dallo studio, lui l'ha raggiunta e e si sono baciati. La coppia ha deciso di uscire insieme dal programma.



Alessandro Vicinanza ha chiuso una conoscenza e successivamente è scoppiata una discussione molto accesa tra Roberta, Ida e Mario alla quale è seguita un altro scontro tra Alessandro e Cristina Tenuta. Mario e Roberta hanno mostrato delle perplessità sui sentimenti di Alessandro per Ida. Lui chiede riputamene di ballare con Roberta ma lei rifiuta.

Per quanto riguarda il trono classico, sono scesi tre corteggiatori per Ida. Tra loro, la Platano decide di tenere un corteggiatore amico di Mario. Tra Ida e Mario è scoppiata una lite ma alla fine i due si sono baciati. Brando è andato a riprendere Beatriz e in esterna si sono baciati. Raffaella ha lasciato lo studio ma Brando l'ha raggiunta.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.