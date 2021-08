Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico: chi sono i nuovi Tronisti?

Gossip TV

Ecco le prime anticipazioni sui nuovi protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne.

Manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, e cresce la curiosità sui tronisti che vedremo quest’anno nello studio di Maria De Filippi. Sul web circolano le prime anticipazioni sull’identità dei protagonisti del dating show di Canale5, tra i quali spunta anche la prima tronista transgender.

Uomini e Donne, i retroscena sul Trono Classico

La nuova edizione di Uomini e Donne si prepara a debuttare su Canale5 a partire da lunedì 13 settembre 2021. Maria De Filippi ha le idee chiare sulla stagione televisiva e su ciò che vuole offrire ai suoi telespettatori più affezionati. Mentre sembra che Gemma Galgani sia pronta a lasciare, per approdare nel cast di un noto reality show di Canale5, l’identità die tronisti non è ancora stata rivelata. I beninformati hanno fatto sapere che, come per l’ultima edizione, ci saranno quattro tronisti, di cui due donne e due uomini, pronti a cercare l’anima gemella nello studio del dating show della De Filippi.

La presentatrice ha confessato di aver analizzato bene la vita dei suoi prescelti, evitando a tutti i costi persone troppo attaccate al mondo dei social, perché scoppierebbero polemiche inutili e si rischierebbe di non lavorare con ragazzi sinceramente interessati a trovare l’amore. Di certo, Maria ha compiuto una scelta rivoluzionare, volendo a tutti i costi la prima tronista transgender e sarà intorno alla fine di agosto che scopriremo l’identità della protagonista del Trono Classico, quando si terranno le prime registrazioni e, di conseguenza, circoleranno i primi spoiler.

Al fianco dei nuovi arrivati, ci saranno i volti più amati del Trono Over, tra cui quello di Isabella Ricci che ha fatto innamorare il pubblico con la sua eleganza e i suoi modi di fare. Torna anche Armando Incarnato, dopo un’estate trascorsa con la figlia Michelle, e la bella Ida Platano che ha confessato di volere un altro figlio.

