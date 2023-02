Uomini e Donne, anticipazioni: scontro tra Armando Incarnato e Gianni Sperti

Gossip TV

Ieri, lunedì 13 febbraio 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne: anticipazioni lite furiosa tra Gianni Sperti e Armando Incarnato

Anticipazioni Trono Over:

Alessandro e Pamela sono usciti insieme dal programma con tanto di anello da parte di lui. Desdemona è stata invitata da Armando ad uscire, lei sta uscendo anche con altri tre Cavalieri. Scontro tra Gianni e Armando: l’opinionista ha criticato il cavaliere per il fatto che non voglia mai conoscere mai dame nuove. Sperti lo ha anche accusato di non essere interessato a nessuna donna da anni e di essere lì e non concludere mai

Armando ha risposto che non gli piace più nessuna, che c’era una sola donna che gli piaceva tanto. Maria subito ha detto: “Antonella, che ora fa coppia con Luca“.

In puntata è stato detto che Luca e Antonella si stanno conoscendo al di fuori.

Riccardo ha chiuso la conoscenza con Michela.

Ivan ha preso un triplo ‘due di picche’: prima da Desdemona, poi da Paola e ancora da Tina (il cavaliere aveva palesato il suo interesse anche per l’opinionista).

Per quanto riguarda le anticipazioni sul Trono Classico di Uomini e Donne, oggi non si è parlato né di Federico, né di Lavinia, né tantomeno di Nicole. Tuttavia, Nicole e Lavinia erano sedute in studio. L’unico a non essere entrato è Federico. Ciò fa presumere che ormai il suo trono si concluderà con la scelta nella prossima registrazione.

