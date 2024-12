Uomini e Donne, anticipazioni: Michele Longobardi cacciato dal programma, lui esce dallo studio piangendo

Gossip TV

Oggi, mercoledì 18 dicembre si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Michele Longobardi si stava sentendo con una ragazza fuori dal programma ed è stato inviato a lasciare la trasmissione. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni

Uomini e Donne: Michele Longobardi cacciato dal programma, caos nel trono classico

La registrazione di oggi di Uomini e Donne è stata caratterizzata da momenti di altissima tensione, con colpi di scena che hanno lasciato il pubblico e gli opinionisti senza parole. Gianni Sperti, furioso, ha accusato il tronista Michele Longobardi di aver ingannato tutti fin dall’inizio del suo percorso. Nonostante i tentativi di Michele di giustificarsi, la situazione è precipitata quando ha annunciato di voler scegliere Amal.

Maria De Filippi ha preso la parola per smascherare il giovane tronista. Ha rivelato che la redazione era entrata in possesso di prove schiaccianti: video, foto e messaggi che dimostrano una relazione segreta di Michele con una ragazza di nome Alessandra. La stessa Alessandra era in contatto telefonico con gli autori durante la registrazione, fornendo dettagli che hanno inchiodato il tronista. "La redazione ha ricevuto materiale inequivocabile che dimostra come Michele abbia mantenuto una relazione al di fuori del programma, mentre portava avanti il suo percorso sul trono." queste le parole della De Filippi che hanno smascherato il tronista.

Michele era entrato in studio vestito per la scelta, pronto a dichiararsi per Amal. Tuttavia, le cose sono cambiate rapidamente quando Maria ha fatto ascoltare la telefonata con Alessandra. Nella chiamata, Alessandra ha raccontato di aver avuto una relazione con Michele fino al 7 dicembre, presentando anche prove fotografiche, tra cui immagini delle loro mani intrecciate.

Amal, visibilmente sconvolta, ha dichiarato: "Scegliermi? Io con una persona del genere non voglio avere nulla a che fare!" Anche Veronica, l’altra corteggiatrice, ha deciso di ritirarsi. Gianni Sperti, indignato, ha attaccato duramente il tronista, accusandolo di aver mancato di rispetto sia al programma sia alle ragazze coinvolte. Tina Cipollari, solitamente ironica, ha espresso la sua rabbia con parole dure, rifiutandosi persino di salutare Michele.

Michele, travolto dalle critiche e in lacrime, ha tentato invano di scusarsi. Amal e Veronica hanno lasciato lo studio e Michele ha cercato di raggiungere Amal dietro le quinte, ma lei gli ha chiuso la porta in faccia, ribadendo il suo disprezzo per l’accaduto.

