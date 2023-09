Uomini e Donne, anticipazioni Maurizio Laudicino conteso da Gemma e da Elena

Gossip TV

Oggi, mercoledì 27 settembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Maurizio prosegue la frequentazione sia con Elena che con Gemma

Trono over: Maurizio continua la sua conoscenza con Elena e entrambi hanno parlato della serata che hanno trascorso insieme. I due hanno semplicemente parlato cercando di conoscersi meglio. La situazione, tuttavia, non piace alla Galgani che ha manifestato una certa delusione per la voglia di Maurizio di conoscere altre dame. Il cavaliere vuole, in ogni caso, continuare la frequentazione anche con Gemma. Nella registrazione di ieri, la dama torinese e il cavaliere raccontato di aver trascorso un weekend a Livorno ma non hanno dormito insieme nonostante avessero una camera matrimoniale prenotata da Tina.

Dopo l'accesa discussione avventura tra Silvio e Donatella, oggi in studio si sono riappacificati. Gero e Angelica sono usciti insieme ma il cavaliere non sembra essere realmente interessato a lei. Barbara ha chiesto ad Alessio e Gianluca di essere più intraprendenti perché vorrebbe essere corteggiata.

Per quanto riguarda il trono classico, Brando è andato a riprendere Raffaella che ieri aveva lasciato lo studio. Lui l'ha convinta ritornare per continuare il suo percorso e si sono abbracciati. Cristina è uscito in esterna con Virginia ma è convinta che lui si stia facendo influenzare da Beatriz perché ha sentito una conversazione in cui quest'ultima ha detto che era sicura di piacere ancora a Cristian.

