Uomini e Donne, Gemma Galgani in lingerie in attesa di un nuovo Cavaliere: è scandalo

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani la combina grossa con un video inaspettato.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, è scandalo per il video di Gemma Galgani, che si conclude con la dama in abbigliamento intimo nel letto. In studio scoppia una dura polemica contro la dama torinese, che difende le sue scelte. Nuova maretta tra Alessandro e Pinuccia, scatenata dall'ingresso della dama Vincenza che vorrebbe conoscere il cavaliere.

Uomini e Donne: Gemma Galgani shock

La puntata di Uomini e Donne inizia con un video di Gemma Galgani, che fa una richiesta particolare ovvero la giornata che lei vorrebbe trascorrere insieme alla sua dolce metà. “Ma una donna della sua età, che si accora ogni giorno per cercare l’uomo della sua vita, possibile si metta a fare questa scena. È una disperata, il modo in cui cerca l’amore… E basta è ridicola”, ha sbottato Tina osservando il video, che continua con lei a cena da sola su una terrazza panoramica e poi avvolta in lingerie nel letto. Tina è sconvolta e critica ferocemente Gemma, che invece è difesa da Ida Platano che approva la voglia dell’amica di trovare un uomo nonostante le delusioni della vita.

“Ho fatto questo video per farmi conoscere nella mia essenza. Avevo veramente bisogno di farmi conoscere nella mia totalità per le persone che mi vedono, non sono come vogliono farmi passare. La parte sensuale? L’amore non ha un’età anagrafica”, ha spiegato Galgani. La dama torinese chiede a Nicolò, cavaliere molto più giovane, di ballare con lei e lui accetta per galanteria. “Nicolò ricorda, dopo questo ballo tu già sarei accoppiato con lei”, ha esclamato Tina per mettere in guardia il cavaliere.

Archiviata la polemica, tocca ad Alessandro che è tornato a frequentare Pinuccia dopo il durissimo scontro tra loro. Il cavaliere racconta di aver sentito la dama molto turbata dai commenti negativi su di lei e di aver cercato un modo per chiedere ai social di smettere di infangarla. Per i due protagonisti del Trono Over ci sono nuove conoscenza in vista e, anche se ha detto di voler essere una semplice amica di Alessandro, Pinuccia non sembra molto contenta della nuova dama per il pugliese. Tra Alessandro e Pinuccia c’è tensione e Maria De Filippi indaga, scoprendo che la dama non ha intenzione di essere una semplice amica per il cavaliere.

