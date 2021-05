Uomini e Donne Anticipazioni: Massimiliano Mollicone bacia Vanessa, lei scappa dallo studio e scoppia il caos!

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle registrazioni delle nuove Puntate di Uomini e Donne, che si sono tenute ieri domenica 2 maggio 2021. Protagonista dell’appuntamento con il dating show di Canale5 è Massimiliano Mollicone. Il tronista romano sta conoscendo Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto ma ormai il tempo stringe e bisogna arrivare ad una scelta. In studio, Maria De Filippi mostra l’esterna in cui Vanessa e Massimiliano si baciano in modo passionale ed Eugenia esplode, provocando anche la frustrazione della rivale che abbandona lo studio. Nel frattempo, Carolina ne approfitta per lanciare una stoccata a Giacomo Czerny dopo le continue critiche che il tronista le rivolge.

Massimiliano Mollicone bacia Vanessa nelle Anticipazioni di Uomini e Donne

Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, diffuse da Ilvicolodellenews, ci rivelano che Massimiliano Mollicone sarà protagonista di un triangolo infuocato in studio. Il tronista romano chiede a Maria De Filippi di mandare in onda sul ed l’esterna con Vanessa Spoto, ma la corteggiatrice insiste affinché sia mostrata prima quella con la rivale Eugenia Rigotti. I due si incontrano nello studio vuoto e Massimiliano ascolta Eugenia recitare una lettera scritta appositamente per lui, che introduce l’ingresso della giovane corteggiatrice. Eugenia confessa di aver ritrovato la sua freschezza grazie a Massimiliano e al loro rapporto, mentre lui è felice di sentirsi più maturo grazie alla sua influenza. Tocca poi all’esterna con Vanessa, che è avvenuta prima di quella tra il tronista e la Rigotti. Il romano è piuttosto furioso con la Spoto e la rimprovera di non tenere una linea precisa, continuando a fare bruschi passi indietro. La corteggiatrice fa una sorpresa molto romantica al Mollicone, che chiede di spengere le telecamere. In studio si apprende che Massimiliano e Vanessa si sono baciati e che lei ha confessato di essere innamorata. Mentre la corteggiatrice vorrebbe parlare di quanto accaduto, Eugenia attacca il tronista e non lascia spazio a nessuno.

Uomini e Donne Anticipazioni, Vanessa lascia lo studio!

Vanessa è molto felice per l’esterna con Massimiliano ma non riesce neppure a commentare, dal momento che Eugenia attacca immediatamente il tronista e monopolizza la conversazione in studio. Vanessa chiede alla rivale di non essere sempre così pesante e di viversi le emozioni e le situazioni di pancia, invece che analizzarle compulsivamente. Massimiliano non pone un freno alle domande sempre più insistenti della Rigotti, provocando l’ira di Vanessa. La corteggiatrice si alza e, dopo essere tornata al suo posto nel parterre del Trono Classico, chiede a Maria De Filippi di poter andare fuori dallo studio. Il Mollicone chiede ad Eugenia del tempo per approfondire le sue domande e raggiunge Vanessa dietro le quinte per chiarire. Nel frattempo, Carolina ne approfitta per lanciare una stoccata a Giacomo Czerny. La corteggiatrice bionda, infatti, fa notare al tronista come sia normale avere reazione di pancia e lasciare lo studio come ha fatto Vanessa, nonostante ci fosse stato un bacio con il Mollicone. Giacomo tergiversa e balla con Martina durante il resto della puntata.

