Uomini e Donne Anticipazioni, Martina De Ioannon è pronta alla scelta: ecco quando avverrà!

Martina De Ioannon è pronta a scegliere tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, come ci svelano le Anticipazioni di Uomini e Donne. Ecco cosa sappiamo!

Ieri pomeriggio, lunedì 6 gennaio, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda su Canale 5 a partire dalle prossime settimane. Da oggi, martedì 7 gennaio, infatti, il dating show di Maria De Filippi tornerà regolarmente in onda con le ultime dinamiche registrate prima della pausa natalizia. Stando alle Anticipazioni della registrazione del 6 gennaio è emerso che finalmente Martina De Ioannon è pronta alla scelta!

Uomini e Donne Anticipazioni: Martina De Ioannon è pronta alla scelta!

Il trono di Martina De Ioannon sta appassionando i fan del dating show di Canale 5: la tronista è divisa tra i suoi due corteggiatori, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, con i quali ha avviato due percorsi oramai pronti a concludersi. Come ci svelano le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, Martina De Ioannon è pronta alla scelta.

La tronista ha infatti svelato, nella registrazione del 6 gennaio, che farà la sua scelta tra Ciro e Gianmarco la prossima settimana e che nel corso di questi giorni programmerà due esterne di un giorno con entrambi i corteggiatori, per poter prendere la sua decisione finale:

"Martina ha annunciato che farà la scelta prossima settimana dopo aver fatto le esterne di una giornata con entrambi!"

Nel corso della registrazione, Martina ha ballato con Gianmarco, mentre a fine puntata è stato Ciro a invitarla a ballare! Dopo mesi di percorso, per Martina è arrivato il momento di fare la sua scelta e decidere chi, tra Gianmarco e Ciro, sarà il compagno della sua vita.

Anticipazioni Uomini e Donne: Francesca Sorrentino elimina un corteggiatore, Gemma chiude una frequentazione

Le altre anticipazioni della puntata registrata ieri, lunedì 6 gennaio, ci svelano alcune novità anche per Francesca Sorrentino: l'ex volto di TI ha, infatti, ricominciato il suo percorso, dopo che quasi tutti i corteggiatori avevano deciso di abbandonare il suo trono. Gli unici a restare sono Gianmarco Meo e Francesco De Martino, mentre tra i nuovi corteggiatori scesi per lei c'è anche Gianluca Costantino, ex protagonista di alcuni reality di Canale 5.

Per quanto riguarda il trono di Francesca, stando alle anticipazioni, la tronista ha portato in esterna Gianmarco e lui le ha fatto incontrare la sorella, con cui ha un rapporto molto stretto. Ma la tronista ha anche organizzato un'esterna per Gianluca e gli ha scritto una lettera molto commovente, un gesto che il corteggiatore ha apprezzato e che ha provocato la rabbia di Gianmarco. Alla fine della puntata, Francesca ha deciso che voleva continuare con entrambi e ha perciò eliminato Francesco.

Spazio anche al trono over di Uomini e Donne: nella registrazione del 6 gennaio è diventato definitivo l'addio di Diego. Il cavaliere, dopo aver chiuso con Claudia, ha deciso di lasciare la trasmissione. Gemma Galgani ha chiuso la frequentazione con Renato, un cavaliere sceso per lei e lancia un appello dicendo che cerca un uomo che la ami per com'è realmente. Sabrina ha svelato di aver ripreso a sentire Diego, innescando un nuovo tira e molla. Per Mario Cusitore e Claudia D'Agostino sono scesi nuove dame e cavalieri, ma nessuno dei due ha deciso di avviare una conoscenza con loro.

