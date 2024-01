Uomini e Donne, anticipazioni: la scelta di Cristian Forti

Gossip TV

Oggi, martedì 9 gennaio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: Cristian Forti ha scelto Valentina Pesaresi

Quest’oggi il tronista Cristian Forti ha fatto la sua scelta: Cristian ha scelto Valentina Pesaresi, che ha avuto la meglio sulla rivale Virginia Degni. La scelta non si è svolta in studio alla presenza di entrambe, ma all’esterno e Virginia non era presente:

Per quanto riguarda Brando Ephrikian, ha portato in esterna sia Raffaella Scuotto che Beatriz D’Orsi e le ha baciate entrambe. Ida Platano invece si è vista in esterna sia con Mario che con Sergio. David nella registrazione di ieri non era presente, non si sa se sia ancora un corteggiatore di Ida o no. Il trono over si è focalizzato su Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta che hanno chiuso la frequentazione. Cristina sembrava decisa di voler dare l'esclusiva ma secondo Alessandro nel loro rapporto non c'erano le giuste premesse per una relazione.

