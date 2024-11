Uomini e Donne, anticipazioni: finalmente arriva il bacio tra Gemma e Fabio!

Gossip TV

Ieri, lunedì 18 novembre 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni:

Uomini e Donne: per Gemma arriva il bacio tanto desiderato

Per quanto riguarda il trono over, l'attenzione si è subito concentrata su Gemma, che finalmente ha avuto il suo primo bacio con Fabio! Questo momento è avvenuto durante un’esterna e ha suscitato non poche reazioni in studio, specialmente da parte di Tina, che non ha perso occasione per criticare Gemma. Secondo Tina, il bacio non è stato affatto passionale come ci si sarebbe aspettati. A rendere il tutto ancora più particolare, è stato il dettaglio che il bacio è avvenuto mentre Gemma e Fabio avevano della cioccolata in bocca. Questo, per Tina, è stato un altro motivo di scherno.

Subito dopo il "meglio delle sfilate," Tina ha voluto rincarare la dose mostrando un filmato che raccoglieva tutte le storie passate di Gemma, vissute nel programma nel corso delle varie edizioni. È stata una sorta di "memoria storica" che ha scatenato altre reazioni e discussioni. A seguire, si è svolta la sfilata femminile, e la vincitrice è stata Gloria. Gloria, poi, è rimasta al centro dello studio per raccontare l'inizio della sua conoscenza con il cavaliere Maurizio, con cui è uscita e ha condiviso un’esperienza positiva.

Passando a Mario, per lui sono scese tre nuove dame, ma nessuna ha catturato il suo interesse, e ha deciso di non continuare con loro.

Sul fronte del trono classico, Michele, alla fine della precedente registrazione, si è recato nel camerino di Amal, che aveva deciso di autoeliminarsi. Dopo un lungo confronto tra loro, Amal ha cambiato idea ed è tornata, e oggi era di nuovo presente in studio. Tuttavia, Michele ha complicato le cose: ha avuto un’esterna con Mary, una nuova corteggiatrice, e tra i due c'è stato un bacio. Questa svolta non è andata giù ad Amal, ma Michele ha chiarito la sua posizione. Intanto, Veronica non ha avuto altre possibilità: è stata eliminata, senza possibilità di un ritorno.

Poi, la registrazione c' e stata una segnalazione che ha coinvolto il trono di Alessio. Si è scoperto che Alessio è stato visto in locali insieme a una ragazza che non fa parte del programma. L’esterna tra lui e Giorgia, una nuova corteggiatrice, è stata comunque significativa, e anche qui c'è stato un bacio. Tuttavia, quando è emersa la segnalazione, le corteggiatrici hanno reagito con veemenza, cercando di ottenere spiegazioni. Alessio e le ragazze sono usciti dallo studio per esaminare le foto incriminate, ma non sono più rientrati.

Infine, non ci sono stati aggiornamenti su Martina e Francesca, ma si prevede che domani ci saranno sviluppi.

