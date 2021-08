Uomini e Donne, Anticipazioni: due Cavalieri per Ida Platano, Gemma Galgani nei guai!

Gossip TV

Scopriamo le anticipazioni di Uomini e Donne. Durante le ultime registrazioni Gemma Galgani è finita al centro di scontri in studio, e Maria De Filippi ha presentato i nuovi tronisti.

Nuova registrazione e nuove anticipazioni per i fan di Uomini e Donne. Ieri, 25 agosto 2021, sono state registrane le prime puntate della nuova stagione del dating show di Canale5, che vedranno diversi protagonisti del Trono Over scontrarsi ferocemente in studio. Maria De Filippi presenta i nuovi tronisti Matteo e Giulietta, mentre Gemma Galgani finisce al centro delle polemiche per essersi rifatta il seno. Guai anche per Ida Platano e Isabella Ricci, che dovranno difendersi dalle accuse.

Anticipazioni Uomini e Donne: Matteo e Giulietta nuovi tronisti

In attesa del ritorno ufficiale di Uomini e Donne, scopriamo insieme le prime Anticipazioni sui protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Durante le ultime registrazioni, abbiamo scoperto che Andrea Nicole e Joele Milan sono i primi tronisti. A loro si uniranno Matteo e Roberta, entrambi di Roma, come riportano le indiscrezioni lanciate da Ilvicolodellenews. Non sappiamo ancora molto dei due tronisti ma certamente nelle prossime ore usciranno dettagli rilevanti, che ci permetteranno di conoscerli meglio e scoprire qualcosa in più sulla loro vita privata. Joele, a differenza del collega, ha avuto problemi con le telecamere, e talmente è stato l'imbarazzo da impedire la corretta registrazione della sua esterna. Molti corteggiatori hanno ammesso di essere perplessi nel corteggiare Andrea Nicole per via del suo passato.

Passando al Trono Over, invece, scopriamo che è confermata la notizia dell’intervento al seno di Gemma Galgani, che torna nello studio di Uomini e Donne con rinnovato spirito, dopo le delusioni dell’ultima edizione. La Galgani ha intenzione di trovare l’amore, ma prima dovrà affrontare le critiche di Tina Cipollari, che di certo non le farà passare liscia l’opzione di rivolgersi nuovamente al chirurgo estetico. Conclusa la lite tra la dama torinese e la verace opinionista, si passa agli altri protagonisti del parterre maschile e femminile, dove ritroviamo Isabella Ricci, Ida Platano, Armando Incarnato e Biagio di Maro. Proprio quest’ultimo si scontrerà duramente con la Ricci, mentre Ida decide di uscire con due uomini, per finire poi per litigare con uno di essi. assente Riccardo Guarnieri, dopo l’epilogo burrascoso della relazione con Roberta Di Padua, è tornato in studio e si è scontrato immediatamente con Gemma, mentre sono assenti Valentina Autiero e la dama di Cassino.

