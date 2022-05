Uomini e Donne, anticipazioni: delirio in studio, ecco cosa è successo

Gossip TV

Oggi, venerdì 6 maggio 2022, si è registrata una nuova puntata del dating show di Canale 5 di Uomini e Donne. Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni, svelate da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, c'è stato il ritorno di una coppia del trono over molto amata che ha fatto un importante annuncio.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e trono classico

Ancora una volta non si è parlato di Gemma Galgani che sembra ormai messa all'angolo ma si è dato ampio spazio a Ida Platano e alla sua conoscenza con il cavaliere Marco che sta andando avanti.

Pare inoltre che la dama bresciana abbia voluto mettere un punto con Riccardo Guarnieri, il quale, in una recente intervista al magazine dedicato al dating show, ha ribadito di provare solo un grande affetto per la sua ex fidanzata, lanciandosi persino su un'ex corteggiatrice del trono classico.

Alessandro Vicinanza prosegue con la sua nuova frequentazione e pare vada tutto bene. Al centro studio è stato poi il turno di Pinuccia e Alessandro. Maria De Filippi ha fatto poi presentare un nuovo cavaliere che ha fatto alcune dichiarazioni contro le donne che pare abbiano scatenato il caos in studio.

In studio, sono tornati Isabelli Ricci e Fabio Mantovani, annunciando il matrimonio. I due, dopo essersi scelti nello studio del dating show, sono diventati inseparabili e hanno deciso di convolare a nozze tra gli applausi e la gioia dei presenti. Per ciò che concerne il trono classico, infine, non ci sono state alcune scelte anche se mancano pochi giorni e si concluderà il trono di Luca Salatino e Veronica Rimondi.

