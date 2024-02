Uomini e Donne, anticipazioni: arriva il bacio tra Ida Platano e Pierpaolo Siano

Gossip TV

Oggi, martedì 27 febbraio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Oggi, martedì 27 febbraio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Per quanto riguarda il trono classico, Raffaella Scuotto ha deciso di abbandonare lo studio dopo che Brando Ephrikian ha chiesto a Beatriz D’orsi di ballare anche se lei non ha voluto. Dopodiché anche Brando ha lasciato lo studio arrabbiato per il comportamento di entrambe le ragazze e non è più rientrato. Brando ha portato in esterna solo Raffaella.

Ida Platano ha portato in esterna Pierpaolo e si sono baciati! Lei gli ha regalato una loro foto insieme (ritraente un loro momento dell’esterna del violino) e hanno fatto una videochiamata con un caro amico di lei; quando Mario Cusitore ha visto il bacio è uscito dallo studio.

Per quanto riguarda l’over, Enrico (un cavaliere) ha abbandonato il programma. Francesco ha chiuso la conoscenza con Sabrina, mentre per Mario (over) sono scese quattro ragazze e ne tiene una di nome Desire. Ernesto e Barbara hanno parlato ma non hanno chiarito nulla, nel senso rimane quanto accaduto ieri ovvero che la frequentazione è finita definitivamente.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .