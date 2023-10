Uomini e Donne Anticipazioni: addio a un noto cavaliere del trono over, Tina ed Elena in un'accesa discussione!

Gossip TV

Le Anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne ci svelano cosa accadrà nelle prossime puntate del dating show di Canale5. Vediamo insieme cosa è successo!

Oggi, 30 ottobre, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show targato Mediaset e seguitissimo dal pubblico di Canale5. A svelare cosa succederà nelle prossime puntate del programma di Maria De Filippi è stato il giornalista Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne Anticipazioni, Gero abbandona il programma, Tina Cipollari ed Elena in un'accesa lite

Le Anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni svelano che le prossime registrazioni di Uomini e Donne vedranno protagonisti sia i personaggi del trono over, sia i tronisti, in particolare Cristian. Il tronista romano, infatti, ha portato in esterna Valentina, ma non l'ha baciata. Dopo l'assenza nell'ultima registrazione, Valeria è ritornata e ha discusso in maniera accesa con Cristian. Quest'ultimo sceglie di ballare con Virginia, deludendo Valentina che era al centro studio e torna a sedersi. Assenti Brando e le sue corteggiatrici.

Per quanto riguarda il trono over, invece, c'è un inaspettato colpo di scena: Gero ha abbandonato il programma, infatti, era assente. Spazio anche a Silvio Venturato, il quale ha intrapreso una conoscenza con Gabriella, scesa per lui nella puntata andata in onda proprio questo pomeriggio e che già era conosciuta dai fan del programma. Il cavaliere ha già deciso di chiudere la conoscenza con la nuova dama.

Una parentesi è stata dedicata anche a Maurizio ed Elena, che hanno discusso a causa di un bacio che Barbara De Santi ha dato al cavaliere durante la sfilata avvenuta nella scorsa registrazione. Alla fine, tuttavia, il gatto e la volpe come li chiamano Gianni Sperti e Tina Cipollari, hanno fatto pace e ballato insieme. A proposito della biona opinionista, le Anticipazioni svelano che c'è stata un'accesa lite tra lei ed Elena.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne