Uomini e Donne, Andrea Della Cioppa commenta la rottura di Luca Salatino e Soraia Ceruti: "Lui era possessivo..."

Uno degli ex corteggiatori di Uomini e Donne, Andrea Della Cioppa, ha commentato la rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Ecco cosa ha detto.

A commentare la rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti è arrivato anche uno degli ex corteggiatori del dating show di Uomini e Donne: stiamo parlando di Andrea Della Cioppa, che avev corteggiato Veronica Raimondi. L'ex volto del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha svelato cosa pensa di questa separazione attraverso alcune stories su Instagram.

Uomini e Donne, Andrea Della Cioppa sulla rottura tra Luca e Soraia

La coppia si è separata da diverse settimane, ma le versioni fornite dai diretti interessati non sembravano combaciare: mentre Soraia ha ammesso di aver lasciato Luca per l'eccessiva gelosia, l'ex tronista ha affermato che le cose con Soraia non erano più le stesse da quando aveva lasciato la casa del GFVip e che la ragazza lo aveva lasciato perché non lo amava più.

Arrivano ora alcune parole di Della Cioppa che confermano la versione di Soraia: l'ex corteggiatore, infatti, ha raccontato di aver mantenuto i rapporti con Luca e Soraia anche dopo la fine dell'avventura di Uomini e Donne e che quest'estate, a Portofino, aveva avuto modo di parlare con Salatino, chiedendogli anche come procedessero le cose con Soraia:

"Quando si toccava questo argomento lui era quasi innervosito, come se gli desse fastidio toccare quel tipo di discorso. Fin qua, quasi normale, ci può anche stare. Fino a quando io un paio di volte ho scritto a Soraia per delle collaborazioni di lavoro e mi ha risposto dicendomi che secondo lui era mancanza di rispetto che io scrivessi a Soraia. Questo mi ha fatto dedurre che lui vivesse il rapporto in modo quasi ossessivo, con una gelosia secondo me quasi problematica. E secondo me alla lunga questo ha incrinato il rapporto. Mi dispiace che si siano lasciati...per il resto sono fatti loro."

