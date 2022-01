Gossip TV

Uomini e Donne, Alessandro Verdolino, frecciata ad Andrea Nicole: “Scelta di Roberta rispettosa”

Ieri, nel corso dell'ultimo appuntamento con Uomini e Donne, si è concluso il trono di Roberta Giusti con la scelta di Samuele Carniani che ha rinunciato a Luca Salatino, scelto da Maria De Filippi come nuovo tronista. Alessandro Verdolino, ex corteggiatore di Andrea Nicole, dopo la scelta di Roberta, ha elogiato il suo percorso non risparmiando una frecciatina ad Andrea Nicole: “Finalmente una scelta onesta nel rispetto del programma…e delle persone”.

Una riflessione amara quella dell'ex corteggiatore, che non ha mai nascosto la sua delusione per come si è concluso il trono di Andrea Nicole. Quest'ultima, infatti, si è presentata in studio con Cirpian Aftim confessando che avevano trascorso la notte insieme tenendolo nascosto alla redazione. Un comportamento, quello della coppia, che è stato considerato scorretto e per cui hanno subito molte critiche a partire da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Alessandro, quando ha scoperto cosa fosse successo, si è detto amareggiato avendo perso tempo dietro ad una persona che non era affatto interessata a lei. Chissà che Maria, dopo aver offerto il trono a Luca, dia la stessa opportunità all'ex corteggiatore marchigiano di potersi riscattare dalla delusione vissuta con Andrea Nicole. Intanto, quest'ultima, di recente, ha dichiarato che con Ciprian non potrebbe essere più felice e io due hanno annunciato di la voglia di voler convivere.

Al settimanale Nuovo, l'ex tronista ha annunciato: "Io e Ciprian Vogliamo vederci il più possibile…Per fare questo c’è anche sul piatto il progetto di andare a convivere. La mia priorità ora è vivere la mia storia con Ciprian…" ha aggiunto bella 29enne milanese. L'ex tronista, nonostante le polemiche per come si sia concluso il suo trono, ha voluto ringraziare ancora una volta Maria De Filippi per la quale nutre una profonda stima: "Ha esaudito il mio desiderio…Grazie a lei sono riuscita a fidanzarmi…"

