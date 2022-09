Uomini e Donne, addio a Manuel Vallicella: il commovente ricordo sui social di Ludovica Valli

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne commenta su Instagram la scomparsa di Manuel Vallicella: "Non dimenticherò mai i tuoi occhi dolci".

L'improvvisa scomparsa di Manuel Vallicella ha sconvolto tutti. A poche ore dalla morte dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Ludovica Valli ha deciso di rompere il silenzio sui social e dedicare meravigliose parole d'amore al tatuatore con cui ha condiviso l'esperienza nel dating show di Maria De Filippi.

Il ricordo di Ludovica Valli dopo la tragica scomparsa di Manuel Vallicella

Manuel Vallicella è morto all'età di 35 anni. Ad annunciare la scomparsa dell'ex protagonista di Uomini e Donne è stato l'amico fraterno Enrico Ciriaci. Il ragazzo aveva perso la mamma solo qualche anno fa in seguito a una brutta e lunga malattia. Un dolore che, a quanto pare, Manuel non è mai riuscito a superare.

Tanti i messaggi pubblicati sui social dopo la tragica notizia. Su tutti quello di Ludovica Valli. L'ex tronista e influencer ha voluto ricordare Manuel condividendo nelle sue storie Instagram alcune immagini del percorso che avevano fatto insieme a Uomini e Donne:

Rimarrai per sempre nel mio cuore. Ti mando e continuerò a mandarti lassù sempre i nostri abbracci [...] Sono senza parole davvero, sono sconvolta…Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fai buon viaggio.

Leggi anche È morto l'ex corteggiatore Manuel Vallicella!

Non sono mancati messaggi di affetto da parte di Valentina Vignali, Andrea Damante, Claudio Sona, Giulia De Lellis e tanti altri. "Io non ho molte parole, ma il cuore rotto" ha scritto l'influencer romana. "Troppo bello, troppo sensibile, troppo fragile. Non lo so dove sei, ma sicuramente ora stai con la tua mamma. Riposa in pace Manu, anima bella" ha scritto invece la Vignali.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.