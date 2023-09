Un Posto al Sole, Mauro Racanati, interprete di Riccardo Crovi, si è sposato!

Gossip TV

L'interprete di Riccardo Crovi in Un Posto al Sole, l'attore Mauro Racanati, è convolato a nozze con la sua compagna. Vediamo insieme i dettagli della notizia!

Entrato nel cast di Un Posto al Sole, la Soap di Rai3 più longeva nel panorama televisivo italiano, nel 2021 Mauro Racanati è l'interprete di Riccardo Crovi, nuovo collega di Rossella e suo interesse amoroso. Se nella Soap la loro situazione sentimentale è ancora tutta da definire, nella realtà, l'attore è felicemente convolato a nozze con la sua compagna!

Un Posto al Sole, Mauro Racanati si è sposato: auguri all'interprete del dottor Crovi!

Classe 1987, l'attore ha esordito nel 2015 sul grande schermo con il film Noi siamo Francesco, diretto da Guendalina Zampagni, un ruolo che gli è valso il premio come Miglior attore al Festival di Annecy e al Festival di Lecce. Ha preso, inoltre, parte a film come Questi giorni e Cone un gatto in tangenziale, ma è stato anche tra le comparsi in Don Matteo e Nero a metà.

Entrato nella Soap nel 2021, interpreta Riccardo Crovi, medico dell'Ospedale San Filippo di Napoli e interesse sentimentale di Rossella. Dopo un inizio turbolento, in cui non sono mancate preoccupazioni e ansie da parte della giovane dottoressa, la coppia sembra aver trovato una sua stabilità, tanto che il Crovi ha chiesto ufficialmente la mano della fidanzata. Peccato che Rossella abbia realizzato di avere dei sentimenti per Nunzio Cammarota, suo primo amore divenuto grande amico, complicando così la situazione. In attesa di scoprire se i due si sposeranno nella Soap, nella vita reale l'interprete del burbero Dottor Crovi, l'attore Mauro Racanati è convolato a nozze con la compagna Chiara Milani.

Un Posto al Sole, le nozze di Mauro Racanati con Chiara Milano

La coppia è insieme da diversi anni: Chiara Milani è un'attrice pugliese ed è convolata a nozze con Mauro Racanati il 17 settembre, festeggiando in una bellissima location, la Masseria San Michele, alla presenza degli amici più intimi e delle loro famiglie. Su Instagram, la coppia ha condiviso un dolce scatto del loro ingresso durante il ricevimento, con una didascalia che esprime perfettamente l'amore che li lega e la gratitudine che provano per le persone che li hanno accompagnati durante questa prima fase di coppia. Ecco lo scatto che li ritrae insieme e a corredo le seguenti parole:

"Ci hanno detto di girarci a guardare tutto l’amore che abbiamo saputo costruire intorno a noi.Lo abbiamo fatto. E siamo stati travolti da una bellezza che non si può dire. Si può solo fare. I legami: Solo questo conta. Ci scoppia il cuore. Grazie famiglia. Grazie amici. Siamo stati proprio bravi."

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.