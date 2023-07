Tu Sì Que Vales, Giulia Stabile prenderà il posto di Belen Rodriguez? Ecco qual è la verità!

Gossip TV

Secondo alcuni rumors, a sostituire Belen Rodriguez a Tu Sì Que Vales potrebbe esserci l'ex allieva di Amici Giulia Stabile. Sarà vero? Ecco qual è la verità!

Giulia Stabile prenderà il posto di Belen Rodriguez a Tu Si Que Vales? L'ex vincitrice di Amici20 ha deciso di esporsi e raccontare come stanno le cose. Due anni fa, la ballerina è entrata nel cast del programma di Canale5, diventando una presenza fissa della trasmissione e affiancando la showgirl argentina, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara alla conduzione. Ma, ora che Belen Rodriguez non tornerà alla conduzione di Tu Si Que Vales, sarà l'ex allieva del talent a sostituirla?

Giulia Stabile al posto di Belen Rodriguez a Tu Si Que Vales? Ecco come stanno le cose!

Dato che nel corso degli ultimi giorni sono aumentati i rumors sulla sostituzione di Belen Rodriguez con Giulia Stabile, quest'ultima è intervenuta sui social per chiarire una volta per tutte come stanno davvero le cose. La showgirl argentina, con la presentazione dei nuovi palinsesti di Mediaset, diffusi la scorsa settimana, si è trovata esclusa da Le Iene, dove sarà sostituita dalla giornalista Veronica Gentili, ma anche da Tu Si Que Vales. Sui social, la moglie di Stefano De Martino ha risposto ad alcuni commenti di fan indignati, specificando di essere stata lei ad abbandonare l'azienda di Pier Silvio Berlusconi, perché aveva già altri progetti in cantiere. Così, dopo il suo allontanamento sono fioccati i primi nomi di chi potrebbe sostituirla e tra questi è diventato insistente quello della ballerina di Amici.

Esponendosi sui social, Giulia Stabile ha voluto chiarire qual è la verità in merito alla questione:

"Scusatemi, ma non sono al posto di nessuno: è il terzo anno che sono lì dentro."

Questo periodo per Giulia è particolarmente intenso dal punto di vista lavorativo: in questi giorni sarà impegnata in una masterclass con Kledi Kadiu e altri artisti del talent di Amici nella manifestazione Carla Fracci Mon Amour, poi, si recherà in estate a studiare negli States e ha dichiarato di voler avere una carriera lì:

"Sogno di arrivare alla fine della mia vita e guardarmi indietro sapendo di aver provato a fare tutto quello che desideravo, senza rimpianti"