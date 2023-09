Tu sì que vales, concorrente sbotta contro Sabrina Ferilli: "Lei continua a ridere, mi sento presa in giro!"

Gossip TV

La prima puntata di Tu sì que vales è stata caratterizzata da una lite tra una delle concorrenti e Sabrina Ferilli. Ecco cosa è successo!

La prima puntata di Tu sì que vales è andata in onda ieri sera su Canale5 e ha visto il debutto sulla rete Mediaset di Luciana Littizzetto in sostituzione di Teo Mammuccari. La trasmissione si è accesa per uno scontro tra Sabrina Ferilli e una delle concorrenti.

Tu sì que vales, Sabrina Ferilli si scontra con una delle concorrenti!

Nella prima puntata dello show di Canale5 è arrivata come concorrente Elisabetta, decisa a condividere con il pubblico e la giuria una delle sue passioni: illustrare le posizioni del kamasutra, considerato molto più che un semplice "manuale delle posizioni". Il suo intervento, tuttavia, ha provocato qualche scintilla con Sabrina Ferilli, nonostante la giurata avesse cercato di aiutarla. Nella sua presentazione, Elisabetta ha affermato di essere un'esperta del kamasustra, che studia da circa 27 anni, e di voler partecipare alla trasmissione per condividere il più possibile questa sua passione. Le sue parole hanno provocato non poche risate tra il pubblico, tanto che Ferilli è intervenuta per aiutarla e cercare di riportare la calma in studio.

Il suo tentativo di dare una mano alla concorrente è stato accolto in malo modo da Elisabetta che ha, infatti, esclamato:

"Ma anche lei facendo così mi mette in ridicolo. Se continuiamo con le battute io mi chiudo. Ma io me lo immaginavo con queste posizioni che per voi, forse, sono ginnastica. Se non si ha conoscenza di questo libro, dopo i 25 anni il sesso non si fa più. Lei continua a ridere. Mi chiedo cosa sto a fare qua. Mi sento presa in giro"

Anche Ferilli a quel punto si è spazientita, accusando la concorrente di aver fatto perdere al pubblico del tempo, provocando così la risposta di Elisabetta:

"Questa è l'Italia, questa è l'Italietta che lei rappresenta!"