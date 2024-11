Tony Effe è l'uomo dell'anno per GQ, a cui il rapper confida che la bellezza è stata la sua croce

Gossip TV

GQ Italia ha eletto Tony Effe l'uomo dell'anno e gli ha dedicato l'articolo di copertina. Alla rivista il rapper ha raccontato che essere sempre il più bello di tutti lo ha spesso messo in difficoltà. Per lui è più importante che venga riconosciuta la sua bravura.

Chi l'ha detto che essere belli è un vantaggio? Anche se sembra strano, per alcuni è una vera e propria condanna. Tony Effe, ad esempio, avrebbe preferito, soprattutto quando era solo un ragazzo, essere uno come tanti, insomma una persona normale che può andare in giro senza che il mondo intero si giri a guardarlo con gli occhi a cuore. Di questo ha parlato il rapper alla rivista GQ, che ha voluto eleggerlo "l'uomo dell’anno". Il rapper, intendiamoci, ha ottenuto questo prestigioso titolo anche per la sua musica e il successo dapprima di "Idol", che è il suo secondo album, e poi del singolo "Sesso e Samba", diventato il tormentone dell'estate. Successivamente è stata la volta del primo tour, con due date sold out, a Roma e a Milano.

Tony Effe e lo stigma della bellezza

Tony Effe campeggia dunque in tutto il suo splendore sulla copertina di GQ. Come si vede da un post della pagina Instagram del magazine, l'artista indossa una camicia rosa a rete che rivela il suo fisico perfettamente scolpito e i suoi moltissimi tatuaggi. A Federico Sarica, head of editorial content di GQ Italia, il (t)rapper fidanzato con Giulia De Lellis avrebbe confidato:

Sin da bambino sono sempre stato abituato a essere il bello del gruppo. A scuola ero sempre tipo 'lui è quello che fa i film, che bello che è, no?' e questa cosa mi dava fastidio. Era lìunica cosa che mi dicevano. Da adolescente mi imbruttivo, mi facevo i capelli con la lametta, le sopracciglia, cose così. Poi ho capito che era una cosa che faceva parte di me e allora ho iniziato a giocarci: con le persone quando mi chiedono le foto, sui social, in pubblico. Ho sempre detto che sono il più bello d'Italia, è diventata una mia cifra. È tipico dei rapper dire 'io sono il più forte, io sono il più bravo' e allora io ho iniziato a dire 'io sono il più bello'...

Tony Effe ha poi parlato del suo favoloso 2024, dicendo che non si aspettava di raggiungere un successo così grande e aggiungendo, con ironia:

Poi forse l’ascoltatore medio che non mi conosce è un po' passato da 'Tony Effe è un deficiente' a 'Tony Effe è un deficiente, però sto ascoltando le sue canzoni'...

Dispiace apprendere che Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, si sia sentito a disagio per via della sua bellezza. Detto questo, è giusto ammettere che nella vita ci sono mali assai peggiori.