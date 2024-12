Tony Effe e Giulia De Lellis, il rapper regala all'influencer un anello dal costo esorbitante

Gossip TV

Sta facendo molto discutere l'anello dalla cifra esorbitante che Tony Effe ha regalato a Giulia De Lellis: ecco quanto costa il gioiello!

Tony Effe sembra fare sul serio con Giulia De Lellis: il rapper, infatti, ha regalato all'influencer un anello dal costo esorbitante, presentato dal gioielliere Alessandro Bernini.

Tony Effe regala un maxi diamante a GDL: il costo esorbitante del gioiello

A mostrare il costoso regalo di Tony Effe per Giulia De Lellis è stato il gioielliere dei vip, Alessandro Bernini, che ha postato un video su Instagram. Nel filmato è possibile ammirare il bellissimo gioiello che il rapper ha voluto regalare alla sua fidanzata.

Si tratta di un anello dal costo da capogiro: la semplice montatura è sormontata da un maxi diamante di forma ovale di 2,5 carati e il cui costo si aggira tra i 9mila e i 30mila euro.

Nel post, Bernini ha aggiunto a didascalia del filmato che mostra la bellezza del gioiello una semplice frase: "Da Tony Effe a Giulia De Lellis", che testimonia come il rapper abbia deciso di stupire la sua compagna con questo costoso regalo. GDL ha già ricevuto il regalo del fidanzato, visto che da qualche settimana lo lo indossa al suo anulare sinistro.

Tony Effe e Giulia De Lellis fanno sul serio?

I primi rumors di una storia tra GDL e Tony Effe sono iniziati quest'estate: l'influencer aveva chiuso da qualche mese la sua storia con l'imprenditore Carlo Beretta e dopo un breve flirt con Giano Del Bufalo è tornata single. Tuttavia, a giugno sono emersi i primi scatti che li ritraevano insieme al concerto di Geolier, poi anche in altre occasioni i due vip sono stati paparazzati insieme.

Ma solo dopo l'estate la coppia ha deciso di ufficializzare la propria storia, pubblicando una foto di coppia sui social. Nonostante rumors frequenti di una rottura tra loro, in realtà, sembra proprio che la loro relazione proceda a gonfie vele, come testimonia anche l'importante anello con il maxi diamante che Tony Effe ha regalato a GDL.

La stessa influencer, ospite nel podcast di Luca Casadei One More Time ha confermato che né lei né Tony Effe parlano molto della loro storia perché hanno deciso di proteggerla e di mantenere un basso profilo. "Di Nicolò" - ha detto Giulia De Lellis - "mi piace che è talmente tante cose che uno non si aspetta e mi piace che si apre con pochi, per me è preziosissima questa cosa".