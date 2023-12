Tommaso Stanzani, esce oggi il suo nuovo singolo ''M’ama non M’ama''

Gossip TV

Tommaso Stanzi, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, lancia il nuovo singolo “M’ama non m’ama”. Ecco di cosa parla la canzone.

Volto amatissimo di Amici, il celebre talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, Tommaso Stanzani ha deciso di gettarsi anche nel mondo della musica dopo il successo collezionato come ballerino professionista. Oggi, 8 dicembre 2023, esce “M’ama non m’ama”, nuovo singolo di Stanzani con l’etichetta Vinians Music. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Tommaso Stanzani, l’ex protagonista di Amici lancia la nuova canzone

Classe 2002, nato a Sant’Agata Bolognese, Tommaso Stanzani è diventato noto al mondo della televisione per il suo percorso ad Amici, talent show di Maria De Filippi, nel 2020 quando fu scelto dalla maestra Alessandra Celentano. Da lì, un successo senza precedenti per il giovane ballerino che l’anno successivo ricopre il ruolo di primo ballerino a Battiti Live, dove viene notato dal cantante Ermal Meta che lo chiama quale unico ballerino protagonista del videoclip per il suo brano “Stelle Cadenti”.

Grazie all’incontro con Angelica Gismondo, raffinata e splendida danzatrice del Balletto di Milano e protagonista, in veste di prima ballerina, dei concerti del Maestro Andrea Bocelli, inizia così una magica collaborazione che porta Tommaso a calcare alcuni dei palcoscenici internazionali più prestigiosi. Ed è così che Stanzani ritorno a voler scrivere e a cantare, pubblicando a marzo 2022 il suo primo progetto musicale “Origami”, etichetta Mescal, distribuzione ADA, produzione Leonardo Lamacchia e Cristian Milani.

Oggi, 8 dicembre 2023, esce invece il nuovo singolo di Tommaso “M’ama non M’ama “, con l’etichetta Vinians Music, distribuito da ADA (Warner Music Group). Già presentato in anteprima da Fiorello a Viva Rai due, prodotto al Mob studio di Roma da Simone Poccia, questo brano è il primo dei sei che comporranno l’ Ep dell’artista in uscita nel 2024 di cui è anche autore. Il singolo, come gli altri dell’album, è ispirato alla storia di una persona cara a Tommaso: “sono un buon ascoltatore e in amicizia amo essere di aiuto, di supporto e anche di confronto”, ha dichiarato il ballerino e cantante.