Teo Mammucari ha abbandonato lo studio di Belve durante l'intervista con la Fagnani

Colpo di scena durante l'ultima registrazione di Belve, il talk show ideato e condotto da Francesca Fagnani.

Nella tarda serata di ieri, si è registrata un nuova puntata di Belve, uno dei programmi di maggiore successo trasmessi su Rai2 condotto e ideato da Francesca Fagnani.

A sottoporsi alla celebre intervista della conduttrice c'era Teo Mammucari, noto per il suo spirito pungente e il suo approccio diretto. Tuttavia, sembra che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Secondo quanto riportato dal sito DavideMaggio, durante il faccia a faccia qualcosa avrebbe fatto scattare una reazione inaspettata da parte dell'ospite. Teo Mammucari, infatti, avrebbe interrotto bruscamente la registrazione e lasciato lo studio, visibilmente irritato. Questo gesto ha lasciato il pubblico incredulo, con la conduttrice Francesca Fagnani che non ha avuto modo di proseguire con le domande, dando vita a una scena di totale sorpresa.

Cosa abbia scatenato questa reazione non è ancora chiaro, ma se la notizia venisse confermata, si porrebbe la domanda su come la produzione di Belve reagirà a questa improvvisa defezione. La registrazione con l'uscita di scena del conduttore potrebbe essere ugualmente trasmessa. Questo colpo di scena lascia aperta anche la possibilità che, per le prossime puntate, nuovi ospiti debbano entrare in scena al posto di Mammucari. Nel frattempo, TvBlog ha lanciato una notizia riguardo agli ospiti futuri: tra questi potrebbe esserci Tina Cipollari, la celebre opinionista di Uomini e Donne.

La prossima puntata di Belve andrà in onda martedì 10 dicembre in prima serata su Rai2.