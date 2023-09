Temptation Island, tra Perla e Greta volano stracci sui social: "Stai sempre a parlare di me?!"

Gossip TV

La concorrente di Temptation Island Perla e Greta, ex tentatrice del programma, se ne sono dette di tutti i colori sui social. Ecco cosa è successo!

Temptation Island sarà anche terminato e saranno oramai spente le fiamme del falò di confronto, ma di certo non si sono spente quelle tra Perla Vatiero e Greta Rossetti, rispettivamente concorrente e tentatrice di questa edizione del programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. La prima, infatti, entrata nella trasmissione insieme al fidanzato Mirko Brunetti, ha lasciato il docureality senza di lui, che a sua volta ha intrapreso una relazione con la tentatrice Greta. Ma l'acredine tra le due sembra essersi acuito recentemente, a causa di una bufera social.

Temptation Island, volano stracci tra Perla e Greta

Perla avrebbe, infatti, pubblicato un video su TikTok indirizzato alla nuova fiamma del suo ex fidanzato: dato che Greta è stata vista a cena con il suo ex flirt Eugenio Colombo, i fan hanno pensato che tra lei e Mirko fosse tutto finito, notizia poi smentita proprio dall'ex tentatrice. Anche Perla è intervenuta nella questione, pubblicando un video di commento alla situazione e facendo intendere di non essere interessata a conoscere gli sviluppi della storia del suo ex e di Greta:

"Quando tutti mi ripetete che la loro relazione è finita..."

Anche se l'atteggiamento di Perla è un chiaro messaggio che oramai lei e Mirko appartengono al passato, alcuni non sembrano pensarla così, al contrario, credono che l'ex concorrente cerchi sempre di restare al centro dell'attenzione, commentando notizie che riguardano il suo ex. Di questo è convinta anche Rossetti, la quale ha pubblicato un video in risposta a quello di Perla e che è una chiara provocazione:

"Quando vogliono far finta di essere superiori, ma non fanno altro che parlare di te...So che pensi a me..."

Perla a sua volta ha risposto con un'ulteriore provocazione, pubblicando un nuovo video in cui, con in sottofondo una canzone napoletana, faceva chiaramente comprendere a Greta di essere sulla strada sbagliata e che non le aveva mai rivolto più di un pensiero fugace.

