Temptation Island, Greta Rossetti a cena con Eugenio Colombo: bufera di commenti, ma ecco come ha risposto l'ex tentatrice!

L'ex tentatrice di Uomini e Donne Greta Rossetti è stata vista a cena con Eugenio Colombo. La coppia è stata sommersa dalle critiche, ma Rossetti ha risposto con durezza alle offese. Ecco cosa ha detto!

Questa stagione di Temptation Island ha regalato al pubblico di Canale5 diversi momenti iconici e ha visto diverse coppie lasciare il programma o separatamente o con un nuovo compagno: questo è il caso di Mirko e Perla, i quali erano entrati nel reality per risolvere i loro problemi di coppia, ma hanno finito con l'uscire con i rispettivi tentatori. Mirko, infatti, fa coppia fissa con Greta Rossetti, ex tentatrice e flirt di un altro volto noto ai programmi Mediaset: Eugenio Colombo.

Temptation Island, Greta Rossetti a cena con Eugenio Colombo: pioggia di critiche per l'ex tentatrice!

L'ex tentatrice e Colombo sono stati paparazzati insieme in un ristorante, generando una vera bufera sui social. Greta e Eugenio, infatti, avevano avuti un flirt e i followers hanno pensato che ci fosse sotto qualcosa e che l'ex volto di Temptation Island stesse mancando di rispetto al compagno Mirko Brunetti, con cui ha una relazione da pochi mesi.

Tuttavia, Greta ha deciso di ribattere alle offese mosse contro di lei, rispondendo a tono ai commenti negativi ricevuti:

"Non sono solita giustificarmi sulla mia vita privata perché sono problemi sinceramente miei e di nessun altro, però mi dà fastidio quando si mettono di mezzo persone che non c'entrano. Io ho un buonissimo rapporto con tutti i miei ex, odio chi ha astio con gli ex fidanzati, perché quando lascio per me è una cosa finita, non capisco perché portare rancora, anche perché quella mia e di Eugenio non è stata una storia di 5 anni, anzi. Ci siamo frequentati a gennaio e febbraio, a marzo siamo diventati amici. Alcuni dicono che ci siamo lasciati prima di Temptation, non è assolutamente vero. Siamo rimasti in buonissimi rapporti subito dopo. Finita la nostra frequentazione, quindi, oramai a fine febbraio, noi ci sentivamo tutti i giorni: lui mi parlava delle sue frequentazioni, io delle mie, ma perché siamo amici, qual è il problema? Non è che perché c'è stato qualcosa tra due persone queste non possono diventare amici. Io ho un bellissimo rapporto con tutti, lui ce l'ha con la mia famiglia, con mio fratello, con me, qual è il vostro problema? Perché sono venuta a Firenze a trovare una delle mie amiche e sono andata a mangiare un boccone con Eugenio e i bimbi? C'è tutto questo casino? Ma se avessi avuto qualcosa da nascondere andrei in un posto pubblico? Lui è venuto in Sardegna, conosce Mirko, la mia famiglia, è di casa. Qual è il problema?"

L'ex tentatrice ha continuato il suo sfogo sui social, dicendosi delusa da quello che ha letto in giro e che un simile modo di pensare è totalmente fuori luogo. Ha poi concluso, affermando che non è giusto che debba giustificarsi così e che "la vita è la mia, la vivo come voglio io".

