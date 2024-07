Temptation Island, tra Lino e Raul non corre buon sangue? Spunta un'indiscrezione!

Gossip TV

Secondo una recente indiscrezione, tra Lino e Raul, due dei partecipanti di questa edizione di Temptation Island, non correrebbe buon sangue. Vediamo insieme cosa sappiamo!

Continuano le indiscrezioni sui personaggi che partecipano a questa edizione di Temptation Island e questa volta si sono diffusi rumors sui rapporti per nulla amichevoli che correrebbero tra Raul Dumitras e Lino Giuliano. I due fidanzati di questa edizione del programma di Canale5 hanno lasciato a bocca aperta il pubblico per motivi complietamente diversi e visti i loro comportamenti non sembra così sorprendente che tra i due non corra buon sangue.

Temptation Island, non corre buon sangue tra Lino e Raul? Ecco l'ultima indiscrezione

In attesa di conoscere il futuro delle coppie che partecipano quest'anno a Temptation Island, si è diffuso in queste ore un rumor sui rapporti tra Lino Giuliano e Raul Dumitras. Il primo è il fidanzato di Alessia Pascarella ed è tra i protagonisti più criticati del reality condotto da Filippo Bisciglia. La totale noncuranza con cui si rapporta alla fidanzata e l'atteggiamento da lumacone possessivo che ha tenuto con alcune delle tentatrici e in particolare con Maika ha portato quest'ultima a sbottare contro di lui e a decidere di rimetterlo al suo posto.

Raul, invece, partecipa al reality insieme alla fidanzata Martina che si è lamentata della sua eccessiva gelosia, fattore che l'ha spinta ad allontanarsi da lui già in passato. Tuttavia, sebbene all'inizio Raul fosse stato particolarmente criticato per i suoi problemi di gelosia, nell'ultima puntata ha dimostrato un'apertura mentale e un comportamento maturo che ha lasciato particolarmente stupiti i fan della trasmissione.

Raul, infatti, ha rinfacciato a Tony i suoi modi di ragionare totalmente misogini e antiquati, in riferimento alla libertà che il dj non sembra lasciare alla fidanzata Jenny. Raul ha ribatutto che proibire alla fidanzata di andare in vacanza con le amiche o di vestirsi come preferisce è da folli e che sebbene anche lui abbia problemi di gelosia, è evidente che è molto più maturo rispetto a Tony.

Temptation Island, Lino e Raul non si sopportano? Ecco l'ultimo rumor!

Perciò, da una parte c'è Lino Giuliano, che incarna in tutto e per tutto il "malessere" napoletano, con i suoi modi di fare possessivi e incoerenti e dall'altro c'è Raul Dumitras, non certo l'uomo ideale, ma con sicuramente più senno degli altri partecipanti al programma. E, mentre il pubblico continua a non tollerare molto il primo, ma sembra essersi ammorbidito verso il secondo, arriva un rumor sui rapporti tra i due.

A quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, sembra che Lino e Raul non si sopportino molto e che il barbiere napoletano ha ritenuto fin dall'inizio Dumitras arrogante e presuntuoso. Non sarebbe la prima segnalazione su quanto poco Raul è tollerato dagli altri protagonisti. Qualche giorno fa, infatti, si rumoreggiava che Raul fosse così detestato che nella chat di Whatsapp che hanno i vari protagonisti viene costantemente ignorato.

Tuttavia, questa volta, Deianira Marzano ha sottolineato che sia tra Dumitras e Lino che non corre buon sangue e che questa antipatia sia nata dal primo giorno:

" Si vocifera che Raul stia sulle scatole a Lino, che lo considera dal giorno zero un atteggiato con la puzza sotto il naso e che si crede chissà chi. Pare che anche gli altri concorrenti e le altre tentatrici la pensino come lui"

