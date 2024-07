Temptation Island, Manuel Maura tentatore nella prossima edizione del reality? Lui stuzzica: "Mai dire mai!"

Gossip TV

Dopo la fine della sua storia con Francesca Sorrentino, Manuel Maura non sembra disdegnare di poter diventare uno dei tentatori nella prossima edizione di Temptation Island. Ecco cosa ha detto!

La fine della storia d'amore tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura ha sorpreso i fan di Temptation Island: la coppia, infatti, aveva preso parte all'edizione dello scorso anno e durante il falò di confronto i due avevano deciso di uscire da single dalla trasmissione di Canale5 condotta da Filippo Bisciglia. A distanza di mesi, tuttavia, si erano ritrovati e dati una seconda possibilità. Ma, a quanto pare, l'amore che li legava non è stato sufficiente e con un annuncio Francesca e Manuel hanno confermato la loro rottura.

Temptation Island, Manuel Maura prossimo tentatore nella nuova edizione del reality?

Dopo non aver escluso la possibilità di prendere parte al GF, Manuel Maura sembrerebbe propenso anche a diventare tentatore nella nuova edizione di Temptation Island. A svelarlo è il diretto interessato rispondendo alle domande dei fan, annunciando quali sono i piani per il futuro. Dopo aver ammesso che gli piacerebbe prendere parte al Grande Fraello, anche per far conoscere la sua persona lontano dal contesto di Temptation Island, Manuel Maura ha anche raccontato che non gli dispiacerebbe partecipare al programma di Canale5, ma in vesti di tentatore. Anche se, ha ammesso, sarebbe davvero strano, visto che è stato uno dei protagonisti della precedente edizione:

" Se parteciperei come tentatore? Non lo so, sarebbe anche strana come cosa. Però mai dire mai nella vita"

Manuel ha poi rivelato di essere ancora in contatto con gli altri ex protagonisti di Temptation e che sta seguendo l'attuale edizione con interesse. Tra i fidanzati che gli stanno più simpatici c'è Lino Giuliano, il barbiere napoletano fidanzato con Alessia Pascarella:

"Guarda a me fa ridere, mi sta particolarmente simpatico Lino. Poi che abbia sbagliato o mneo sono altre cose, però, mi fa ridere, mi sta simpatico"

Temptation Island, la fine della storia tra Manuel e Francesca

Manuel Maura ha anche di nuovo ribadito di non aver mai tradito Francesca Sorrentino da quando sono tornati insieme e che attualmente è single e non c'è nessuna nuova fiamma in giro per lui:

"Assolutamente no, non l’ho tradita. [...] Quando vi farò conoscere la nuova fiamma? Mai, perché per il momento non c’è nessuna fiamma. Per il momento non c’è nessuno. Sì, sono single. Com’è la vita da single? Ci sono pro e contro. Se ho voglia di innamorarmi di nuovo? Chissà cosa ci riserva questa vita però l’amore non si cerca, arriva"

Le accuse di tradimento si erano fatte particolarmente insistenti quando Francesca Sorrentino aveva pubblicato un amaro sfogo sui social, dichiarando che trovava assurdo che Manuel non avesse pudore nel mostrarsi già con altre ragazze. Quando gli haters avevano preso il sopravvento e tempestato di insulti l'ex protagonista di Temptation Island, quest'ultimo aveva deciso di intervenire e chiarire ancora una volta che non aveva mai tradito Francesca e che tra le cause della rottura non c'era certo il tradimento.

La situazione si era poi placata quando anche Sorrentino aveva ammesso di essersi fatta trascinare dalla foga e che avrebbe dovuto usare i social con maggior accortezza. Francesca aveva poi concluso il suo discorso ricordando che tra lei e Manuel restavano i bei ricordi e il rispetto reciproco e che era giusto che entrambi andassero avanti con la loro vita.

